1月PMI續緊縮指數回升 中經院：景氣復甦破浪前行

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布1月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）為48%，雖然連續11個月緊縮，但指數回升至48%，中經院院長葉俊顯表示，景氣溫和復甦，經濟可望迎來「破浪前行」局面。

中經院調查，1月季調後的PMI指數回升1.2個百分點至48%，且未來6個月展望指數連續3個月回升，續揚0.8個百分點至46.2%，為去年4月以來最慢緊縮速度。

葉俊顯說明，1月PMI指數持續緊縮，主因是地緣政治不確定性加劇，紅海危機、以哈衝突，造成原物料價格明顯波動，不少業者為此調整產線與訂單交期，提前生產、出貨；在終端需求未普遍復甦前，業者多採取調節稼動率、保守採購策略，靜待終端需求回升。

葉俊顯接著指出，隨著出口慢慢復甦，經濟呈現「破浪前行、穩健為上」氛圍，廠商調整產線，靜待終端需求回升後可以揚帆出航。

中研院經濟所研究員簡錦漢也說，1月生產指數中斷連續3個月的緊縮、轉為擴張；此外，國際貨幣基金（IMF）上修2024年全球經濟成長率，以及韓國1月出口雙位數成長，記憶體、IC出口轉佳，均傳遞正面訊號，「終端需求可能真的慢慢回溫」。

「春燕慢慢飛回來了」，簡錦漢認為景氣正在復甦，但提醒這波景氣回升不會是猛爆性反彈，走勢會比較溫和。

中經院今天同步公布1月非製造業經理人指數（NMI）連續15個月擴張，不過指數續跌2.5個百分點至53.5%。

葉俊顯表示，NMI指數擴張速度放緩，主因是去年下半年台灣爆出熱絡的出國潮，高基期過後，商業活動減緩，使得指數滑落。

非製造業未來6個月展望指數續呈擴張，但指數回跌2.6個百分點至55.2%。中經院副研究員陳馨蕙表示，今年內需消費不會差，但要如何突破去年的高基期，成為業者苦思、摸索的課題。（編輯：張均懋）1130201