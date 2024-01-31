IMF上調全球經濟成長預測 稱通膨減緩比預期快

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（中央社約翰尼斯堡/華盛頓30日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天上修全球經濟成長預測，也上調世界兩大經濟體美國和中國的前景，並稱通貨膨脹減緩比預期快。

路透社報導，IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，IMF最新世界經濟展望（ World Economic Outlook）報告顯示，「軟著陸」即將到來，但整體成長和全球貿易仍低於歷史平均水準。

古林查斯在約翰尼斯堡告訴記者：「全球經濟持續展現出明顯的韌性，通膨穩定下降，成長保持穩定，軟著陸的可能性增加。」古林查斯還說：「我們離全球衰退的情況還很遠。」

但他警告，擴張步伐緩慢，風險仍舊存在，包括中東地區地緣政治張局勢與紅海襲擊事件可能擾亂商品價格及供應鏈。

他還說，今年是「史上最大全球選舉年」，多國可能延後宣布財政重整。這可能會提振經濟活動，但也可能刺激通膨。

IMF表示，儘管貨幣環境緊縮，但公私部門支出增加，勞動參與率提高，供應鏈好轉，能源與大宗商品價格下滑，這些因素都有助於前景改善。

IMF預測今年全球經濟成長為3.1%，比去年10月的預測上升0.2個百分點，並說明年成長預計在3.2%，但都低於2000到2019年的歷史平均水準3.8%。

IMF將美國今年經濟成長預測上修至2.1%，中國上調至4.6%。

此外，在眾多新的貿易限制拖累下，全球貿易預計今年成長3.3%，明年3.6%，遠低於4.9%的歷史平均水準。

整體通膨率方面，IMF維持去年10月的預測5.8%，但明年估值從去年10月的4.6%下調到4.4%。古林查斯表示，若排除通膨飆升的阿根廷，全球整體通膨會較低。

已開發經濟體的平均通膨下修到2.6%，明年則達到央行目標2%。相較之下。新興市場和開發中經濟體平均通膨率今年為8.1%，明年降到6%。

IMF表示，今年平均油價預計下降2.3%，降幅比去年10月預測的0.7%更大，並說明年預計下降4.8%。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130131