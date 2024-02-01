龔明鑫：今年AI非常熱門 黃仁勳明顯是來台要產能

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）輝達執行長黃仁勳近日來台再掀旋風，國發會主委龔明鑫直言，黃仁勳這次來台「很明顯是來要產能」，他認為今年人工智慧（AI）題材會非常熱門，並帶動強勁的經濟發展與投資動能。

國發會主委龔明鑫今天表示，疫情期間台灣有些數位產品出現overbooking現象，花了一年時間進行存貨去化，目前看來，存貨去化已經慢慢告一段落，而數位經濟發展到新階段，AI議題變得非常熱門，對台灣是一大利多。

「去年黃仁勳就來了好幾趟」，龔明鑫笑說，最近這一次黃仁勳來台很明顯是來要產能，從相關業務訊息來看，輝達今、明兩年需求量非常大，因此黃仁勳來台灣不只造訪半導體代工業者，還看了系統廠商，甚至「報明牌」，點出9家潛力廠商。

「今年是AI非常熱門的一年」，龔明鑫認為，AI將帶動強勁的經濟發展與投資，今年會是樂觀的一年。

儘管看好台灣經濟前景，龔明鑫表示，今年仍有4大變數值得留意，一是美國聯準會（Fed）何時降息，這將影響國際資金流動，並牽動高科技產業在股市的募資能力。

龔明鑫指出，台灣資金充沛，聯準會降息與否對募資能力的影響有限，但聯準會愈早降息，資金流往亞洲市場，還是會影響股市能量，且對於實體經濟有幫助。

第二是地緣政治風險，龔明鑫表示，中東局勢動盪、紅海危機，都是全球矚目的事件，不過各國都持續研擬因應之道，這部分的影響應該可以縮到最小。

第三是中國經濟狀況，龔明鑫指出，外媒與經濟學者都對中國經濟抱有疑慮，甚至認為中國揭露的經濟數據「不是很協調」，到底中國真實情況如何，還是要持續觀察。

第四，今年全球超過70個國家地區有選舉，龔明鑫認為，最關鍵的會是6月歐洲議會選舉及11月的美國總統大選，因為不同黨派在政策立場有很大落差，美國大選結果可能左右後續推動淨零轉型的步調；歐洲議會選舉也影響淨零、移民等政策基調。

雖然今年全球經濟發展變數仍存，龔明鑫表示，今年台灣經濟成長率可望超過3%，而且近幾年台灣經濟表現在亞洲四小龍中，一直是前段班。（編輯：林淑媛）1130201