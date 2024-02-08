輝達因AI火熱 市值有望超越亞馬遜趕上Alphabet

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（中央社紐約7日綜合外電報導）華爾街對AI的濃厚興趣，使得美國晶片大廠輝達（NVIDIA）的市值即將20年來首度超越亞馬遜（Amazon），而且市值距離谷歌（Google）母公司Alphabet也已不遠。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，輝達股價2024年迄今已飆漲40%，在今天盤中市值達1.715兆美元，只比亞馬遜的1.767兆美元市值低約3%，與Alphabet的1.812兆美元市值相差不到6%。

輝達預計於2月21日公布財報。在摩根士丹利（Morgan Stanley）公布樂觀的報告後，輝達今天盤中股價上漲1.8%，來到每股694.48美元。

摩根士丹利將輝達的目標價從每股603美元，調高至750美元，旗下分析師摩爾（Joseph Moore）在一份客戶報告中寫道：「人工智慧（AI）需求持續激增。」

輝達在2023年股價飆漲兩倍多後，目前是美股市值第5大公司，僅落後亞馬遜、Alphabet、蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）。（譯者：陳正健）1130208