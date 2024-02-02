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輝達1月市值激增近9.2兆元 創單月新高

2024/2/2 20:14（2/2 20:17 更新）
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圖為輝達公司美國總部外觀。（路透社）
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達（Nvidia）的市值在1月創下歷來最高單月增加紀錄，動力來自市場對於人工智慧（AI）的樂觀看法升溫、分析師對輝達發布正面預測，以及輝達宣布增加AI產品。

路透社報導，全球市值最高晶片製造商輝達的市值在1月增加2965億2000萬美元（約新台幣9兆1900億元），達到約1兆5200億美元（約新台幣47兆4200億元）。原先單月最高紀錄是2482億3000萬美元，於去年5月創下。

輝達股價1月攀升到歷史新高，當時輝達發表新的桌上型電腦繪圖處理器（GPU），並宣布在AI相關零件和軟體方面取得進展。

與此同時，全球市值最高公司、美國科技業巨擘微軟（Microsoft）的市值也強勁成長，在1月增加了1593億6000萬美元，主要歸功於其Azure雲端服務的需求不斷上升。

微軟1月30日發布上季財報，獲利和營收都高於預期。截至1月31日，微軟市值來到2兆9500億美元（約新台幣92兆元），超過蘋果公司（Apple Inc）的2兆8500萬美元。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms的市值在1月也有所成長，並再度突破1兆美元大關，為2021年9月以來首見。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130202

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