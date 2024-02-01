龔明鑫：第5期前瞻建設擴大淨零能量 聚焦地熱氫能

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）國發會主委龔明鑫表示，淨零轉型是國家重點推動方向，因此第5期前瞻計畫中，希望可以提高淨零相關預算的比重，重點則放在地熱與氫能，盡早強化相關基礎建設。

龔明鑫今天新春談話，發表對台灣經濟前景的看法。他表示，隨著製造業庫存去化告一段落，加上人工智慧（AI）題材發燒，提振台灣經濟成長與投資動能，今年台灣經濟成長率可望超過3%。

龔明鑫指出，政府長期施政主軸將持續扣緊供應鏈移轉、數位轉型以及淨零轉型；數位轉型方面，因應AI時代來臨，會持續強化人才培育以及相關環境布建；至於淨零轉型，除了今年預算規模成長，政府編列第5期前瞻基礎建設預算時，也會擴大淨零的量能。

以第4期前瞻建設（112至113年）來看，編列新台幣2100億元，其中淨零相關預算約100億元，占比4.8%；第5期前瞻建設（114年）預算規模為700億元，國發會正在盤點、編列，預計6、7月將預算報行政院，行政院核定後，再送立法院。

龔明鑫表示，希望第5期前瞻預算投入淨零的比率，能夠比第4期更高；根據目前規劃，會聚焦地熱及氫能，希望可以加快發展腳步。

龔明鑫補充，政府規劃2030年打造4大供應鏈，分別是風電、光電、電動車及儲能，後來發現，前瞻能源方面，像是地熱，「大家比預期更有興趣」。

龔明鑫指出，地熱可以作為基載電力，24小時發電，但因為地熱存在風險，大家現在還在開發淺層地熱，不過國際已有開採深層地熱的案例，希望透過編列更多預算，投入地熱探勘、健全基礎建設。

至於氫能，龔明鑫表示，2050年台灣約有10%發電仰賴氫能，但氫能有更多應用是在其他領域，如交通運具，韓國、日本、歐洲都已經布局，台灣也要啟動，強化這方面的基礎建設。

媒體詢問，政府是否有意規劃綠債，龔明鑫則說，發債有2個前提，一是缺錢、二是要做特定事情，「不然借錢不知道要做什麼，或是你有錢就不需要借錢」。

龔明鑫說，台灣財政狀況「真的是不錯」，沒有大量借錢的必要性，台灣債務占國內生產毛額比率約32%，放眼國際，幾乎是最低了，韓國達45.4%、新加坡128.13%，日本則高達243.99%。

龔明鑫表示，政府認知到淨零轉型的重要性，因此滾動式檢視國內發展情況，今年編列第5期前瞻預算時，會調整淨零的比重，希望拉高，早點把基礎打好。（編輯：潘羿菁）1130201