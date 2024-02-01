離岸風電突破2GW 蔡總統：台灣成功經驗將貢獻全球

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（中央社記者曾智怡台中1日電）西門子歌美颯擴建機艙廠預計第2季投產，總統蔡英文表示，代表台灣綠能時代又跨出重要一步，台灣已是世界少數離岸風電裝置容量突破2GW的國家，相信台灣成功經驗將為全球淨零轉型貢獻關鍵力量。

西門子歌美颯台中風機機艙廠擴建工程在去年底完工，預計今年第2季投產，拓建後首先將支持1044MW 海龍離岸風電計畫，以及後續第三階段區塊開發風場、亞太區專案服務。

西門子歌美颯今天舉行機艙廠竣工典禮暨供應鏈大會，蔡總統致詞表示，該廠將投入14MW裝置容量風機生產，是目前全球量產最大型風機，代表台灣綠能時代又跨出重要一步。截至去年，台灣外海有超過280座支風機，設置量達2.25GW，台灣已成世界少數裝置容量突破2GW的國家，在亞太地區居領先地位。

總統表示，近年政府推動綠能發展，也藉由產業政策機制，促成國內外業者合作，帶動國內產業升級轉型，一步步打造台灣在地離岸風電供應鏈。

蔡總統指出，現在台灣已有能力投入風機零組件、水下基礎、陸上變電設施、海事工程船舶等生產，台灣離岸風電相關製造業從2018至去年底，新增建廠投資已超過新台幣700億元、簽訂合約逾千億元等，並提供超過4000個就業機會。

總統表示，在能源轉型道路上，政府以系統性規劃，讓國際夥伴看到台灣在風電產業龐大潛力，特別是歐洲業者為最主要外資來源，西門子歌美颯即是在台投資最多的風機設備商。

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西門子歌美颯在2021年成立德國以外唯一一座機艙組裝廠，2022年又投入2期廠房擴建，將在今年第2季啟用，除創造就業機會，也持續深化台灣供應鏈。此廠不只是為供應台灣需求，也會供應區域需求，盼台灣成為風電供應鏈主要基地。

總統強調，再生能源發展需要堅實基礎，台灣對於發展綠能有堅定決心與穩健步伐，從基礎做起，克服學習曲線，並在疫情困境持續前進，將挑戰化為商機。她相信台灣堅韌的產業與創新力量，一定能在綠能發展持續站穩領先地位，而台灣成功經驗也將擴散到亞洲其他地區，並為全球淨零轉型貢獻關鍵力量。（編輯：潘羿菁）1130201