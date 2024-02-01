滙豐銀行估美6月開始調降利率 今年降息達6碼

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（中央社記者羅元駿台北1日電）美國聯準會（Fed）今年首場FOMC會議，一如預期利率按兵不動。滙豐銀行表示，美國通膨壓力趨緩，經濟軟著陸可能性高，預估最快6月開始降息，今年有望降息3次共達6碼（1碼為0.25個百分點），明年再降3碼。

Fed於美國時間31日宣布最新利率決策，採取按兵不動，不過聯準會主席鮑爾說3月可能不會降息，澆熄投資人期待。

滙豐銀行今天舉行2024年第1季金融商品投資策略分享會，並預測今年美國會有3次降息，從6月開始1季1次，每次調2碼，明年預估再降息3次，每次1碼。

展望總體經濟表現，滙豐銀行投資及財富管理部資深副總裁李勝凱指出，2024年是在複雜世界中發掘機會的一年，美國經濟軟著陸，亞洲結構性成長將支撐全球經濟成長，但今年同時也是「超級選舉年」，讓經濟成長增添不確定性。此外，美中緊張關係和區域軍事衝突都讓經濟增添風險。

李勝凱表示，市場仍充滿波動性，以美國為例，通膨年增率持續緩慢下降，但因為核心服務通膨具黏性，加上房租數據居高不下，要回到2%的通膨率有困難；好消息是2024年能源對通膨呈負貢獻，但若地緣政治讓油價往100美元靠近，通膨將更難下調。

李勝凱指出，製造業採購經理人指數位於50下方，顯示景氣緊縮現象，並略有下探趨勢；非製造業採購經理人指數則位於50上方，呈現景氣擴張現象，加上美國就業市場表現強韌、低失業率加上消費動能穩健，預估今年美國經濟軟著陸。

今年美國降息將有利市場表現，李勝凱認為可以聚焦優質股，強勁現金流和可控的負債，股票市場則關注美國、新興亞洲市場，並看好人工智慧相關投資，目前AI持續有新技術被開發，整體處在成長初期，未來預估AI將是推升美國企業生產力的下一個引擎。

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至於日圓走勢，日本央行目前仍是處在寬鬆貨幣政策，李勝凱指出，未來日幣有升值可能，但預估升息速度不會很快。美元兌日圓匯率，今年第1季預測為142，逐步上升至第4季的136。他也補充，目前便宜的日幣讓旅日遊客購買力大增。

針對黃金趨勢，李勝凱認為目前黃金比較沒有受到市場青睞，但地緣政治影響黃金甚鉅，都會因為地區事件導致金價波動。滙豐銀行預測，黃金兌美元今年為每盎司1947美元，2025年預測每盎司1835美元。（編輯：潘羿菁）1130201