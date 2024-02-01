Fed淡化3月降息可能 新台幣續貶收31.338元

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會（Fed）淡化3月降息的可能性，市場期待落空，美股重挫，美元指數應聲強彈，新台幣延續貶勢，今天收盤收在31.338元，貶值3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額15.05億美元。

歷經2天，聯邦準備理事會（Fed）年度首場決策會議結束，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，符合市場預期，並暗示下一步是降息，前提是通膨持續降溫。

不過聯準會主席鮑爾淡化3月降息的可能，澆了殷切期盼的投資人一盆冷水，美股聞訊重挫。

台灣今天股匯不同調，台股早盤反彈觸及17900點後，震盪壓回翻黑，不過台積電尾盤爆量，加權指數急拉，終場上漲78.55點，收在17968.11點，重回17900點之上。

新台幣兌美元今天以31.28元開出後，受到美元走高、台股下挫接連打擊，匯價走貶，最低觸及31.37元，不過外資午後回頭匯入，新台幣跌幅逐步收斂，終場以31.338元作收。

根據央行統計，美國聯準會釋出偏鷹訊號後，美元指數今天勁揚0.13%，非美貨幣漲跌互見，韓元上漲0.21%，日圓強彈0.58%，人民幣微跌0.06%，新台幣下滑0.12%、表現相對弱勢。

外匯交易員指出，美國聯準會不急著降息，美元指數獲得支撐，不過農曆年前出口商還是存在大量拋匯需求，兩股力道拉鋸之下，新台幣短線應於31至31.5元的區間波動，但外資具有主宰盤勢的關鍵力量，後續台股及外資動向仍是關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1130201