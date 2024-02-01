國泰世華銀：美聯準會3月降息遭潑冷水 估落在6月

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（中央社記者蘇思云台北1日電）美國聯準會（Fed）再次宣布利率按兵不動，國泰世華銀分析，Fed主席鮑爾會後談話提到「不確定3月是否有信心降息」，顯示3月降息預期落空，研判降息時程落在6月，全年有3到4碼的降息空間。

國泰世華銀行今天發布媒體快訊，Fed主席鮑爾會後談話提到「不確定3月是否有信心降息」，顯示3月降息預期落空。不過，須持續關注主要經濟指標變化，包含2月跟3月的消費者物價指數（CPI）、2月底的個人消費支出物價指數（PCE）以及2月跟3月的非農就業數據。

至於如何解讀會議結果，國泰世華銀指出，研判降息時程落在6月，全年有3到4碼（1碼為0.25個百分點）的降息空間。若美國通膨下降速度優於預期，則有機會5月降息，降息幅度則有望增到4到5碼。

展望後續總經與股債市與匯市表現，國泰世華銀表示，今年預期Fed朝向寬鬆貨幣政策，美國經濟保持韌性下，軟著陸機會大。以產業循環來看，製造業庫存去化情形改善，景氣回升，服務業可能從高度成長漸恢復常態。

國泰世華銀說，待美國政策利率轉向後，美債殖利率回落有助於股市評價面修復，將帶動股市上漲行情。伴隨今年製造業景氣復甦，企業獲利能力有望增加，為股市底部提供支撐，正向看待2024年股市前景，聚焦大型科技成長股。

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匯市部分，國泰世華銀指出，美元仍反映降息預期，3月降息預期落空後，投資人轉向5月降息可能，在此期間，美元呈現盤整態勢。若5月或6月降息的機會升高，美元將有回落空間。

至於台灣投資人應該留意哪些風險與機會，國泰世華銀指出，今年全球製造業景氣逐漸復甦，加上AI熱潮的帶動下，基本面走強有望帶動台股，長線上正向看待台股動能，不過，春節封關前台股有獲利了結的賣壓。（編輯：林淑媛）1130201