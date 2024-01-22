去年接單衝史上第3高 經部：景氣存隱憂下半年待佳音

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部公布，2023年12月外銷訂單金額438.1億美元，年減16%，累計全年達5610.4億美元，雖年減15.9%，金額寫歷年第3高；展望未來，經部指出，AI維持拉貨動能，不過高物價高利率恐抑制短期需求，估計下半年回補庫存效應等景氣復甦訊號較為明朗。

經濟部統計處今天公布外銷訂單統計，由於終端需求仍疲弱，12月外銷訂單再度轉為負成長、年減16%，連2黑，且跌幅比原本預估更大；資訊通信、電子及光學器材等主要接單貨品皆呈現衰退，分別年減25.3%、12.9%及0.3%。

統計處長黃于玲表示，主因為全球不確定因素續存，終端消費和復甦狀況不明朗，拖累消費性電子產品消費動能，使資通訊、電子產品表現不如預期。

2023年全年外銷訂單金額為5610.4億美元，年減15.9%，金額為歷年第3高，僅次於2021年的6741.3億美元、及2022年的6667.9億美元。

黃于玲表示，預估今年1月接單金額落於380至400億美元，年減幅度估計介於衰退15.8%至20%，主因為終端消費疲弱、供應鏈持續去化庫存，全球景氣下行風險高，加上去年1月中國解封訂單遞延效應，導致基期較高。

展望今年接單狀況，黃于玲表示，新興科技持續擴展，尤其是AI（人工智慧）需求殷切，台灣具半導體生產聚落優勢，有利推升整體產業需求量。

她說，今年庫存去化陸續告一段落，庫存回補效應將浮現，且今年全球貿易量預估將較去年成長，也有利台廠接單表現。

不過黃于玲提醒，高物價、高利率以及地緣政治不確定性等負面因素持續，短期會抑制消費和投資動能，且全球政經情勢變化難以預測，仍須密切注意。

由於去年接單金額僅有3個月超過500億美元，分別為9至11月，接單金額介於506億至529億美元，媒體關切今年接單是否能順利突破500億美元大關。

黃于玲表示，去年第4季平均接單金額在500億美元上下，今年第4季庫存去化等有利因素浮現，若終端需求復甦，下半年接單金額較有機會超越500億美元，「下半年會比上半年明朗一點」。

巴拿馬運河近期因乾旱限航、加上紅海危機持續，黃于玲表示，海運市場變數導致貨品運期變長，汽車產業鏈已傳出供應吃緊，須密切關注後續是否引發成本上升、或供應鏈中斷，若進一步加劇通膨可能會抑制需求。（編輯：潘羿菁）1130122