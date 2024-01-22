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外銷接單5大地區東協一枝獨秀 848億美元衝新高

2024/1/22 21:21（1/22 22:18 更新）
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圖為高雄港區貨櫃裝卸作業。中央社記者董俊志攝 113年1月22日
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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部公布2023年全年外銷訂單5大接單地區表現，東協接單848.1億美元，不僅刷新紀錄，也是唯一正成長地區，至於美國、中國大陸與香港、歐洲地區則寫歷年最重跌幅。

經濟部統計處今天公布2023年全年外銷訂單金額為5610.4億美元，年減15.9%、連續2年負成長，金額卻寫歷來第3高紀錄。

觀察主要接單地區，美國去年12月訂單139.6億美元，年減21.6%，以資訊通信產品減少23億美元或減34.3%較多；全年接單1782.8億美元，年減14.8%，跌幅為歷年來最深。

中國大陸及香港方面，12月訂單結束連2紅，轉為負成長，金額100.7億美元，年減3.5%，以塑橡膠製品減少1.7億美元或減26.5%較多；全年接單1203.4億美元，年減17.2%，亦寫史上最大減幅。

經濟部統計處長黃于玲表示，中國訂單表現反映終端需求疲弱，此外受中國塑橡膠製品產能開出影響，同業產能競爭下，造成訂單減少；部分台廠持續反映受中國產能影響，並已提早因應，貨品改由當地工廠供應，也強化分散布局。

歐洲方面，12月訂單67.4億美元，年減39.4%；累計全年接單939.1億美元，年減30.2%，同樣創下最深跌幅紀錄。日本去年全年訂單金額為305.1億美元，年減12.9%。

此外，東協12月訂單66億美元，年增32.4%，以資訊通信產品增加14.5億美元或增207.1%較多；累計全年接單848.1億美元，創史上最佳紀錄，年增14.7%。

黃于玲表示，部分廠商去年3月開始，從歐洲改為從東協國家下單，加上供應鏈重組效益，東協相對受益，推升訂單增加，基期有利因素將維持至今年2月，供應鏈重組趨勢則將持續。（編輯：潘羿菁）1130122

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