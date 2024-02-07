1月出口年增18.1%連3紅 資通增1倍、電子零組件翻紅

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天公布1月出口開紅盤，金額371.9億美元、創歷年同月次高，年增18.1%、寫21個月最大增幅，連3紅；其中，資通產品外銷年增1倍、為史上最強增幅，電子零組件則由黑翻紅、年成長7.5%。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口金額371.9億美元、年增18.1%；進口金額347億美元，年增19%、終止連14黑。出進口相抵後，1月出超24.9億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，1月向來是外銷淡季，但出口金額仍寫下歷年同月次佳、年成長幅度擴增至21個月最大，背後主要有2大因素。

蔡美娜分析，首先，去年1月適逢農曆春節長假，今年春節落在2月、使1月工作天數較多；再者，人工智慧（AI）、高效能運算等新興應用商機持續延燒，加上近年全球供應鏈重組，帶動台商回流、積極布建高階產能，對出口表現起到了推波助瀾作用。

排除春節因素後，蔡美娜進一步表示，1月出口的季調年增幅為1.6%，維持正成長，同時，由於去年1月春節放假始於20日，若只比較1月前19日出口金額，今年是成長2.6%；她指出，這反映出口延續去年第4季的「緩升格局」，處於正面循環的初始階段。

檢視11項主要出口貨品，呈現7成長、4衰退格局，且可歸納出3大特徵，蔡美娜說，第一，資通與視聽產品依然穩居「中流砥柱」地位，1月出口94.2億美元、創歷年單月次高，年成長1倍、為史上最強，且年增金額47.2億美元，占總出口年增金額57億美元的約8成3。

她指出，這主要反映AI商機帶動下，伺服器、顯示卡與儲存媒體買氣爆棚，同時，面板減產策略奏效，電視品牌廠也有回補庫存，且部分客戶可能為因應紅海危機，提早進貨，使資通產品1月外銷表現優異。

第二，蔡美娜表示，1月電子零組件外銷終結連續14個月負成長，出口金額136.7億美元、年增7.5%；觀察業界看法，台積電法說會明確提到，半導體產業庫存調整接近尾聲，逐漸回到相對健康水準，對照電子零組件進口，近2個月均呈增加格局，顯示廠商備料積極度有在提升，研判未來幾個月電子零組件外銷將進一步好轉。

第三，整體而言，傳統貨類出口動能還是比較疲弱，蔡美娜表示，這反映需求面回溫力道相對有限，或是國際間有新產能開出，使得市場競爭更趨激烈。

蔡美娜指出，1月塑橡膠及其製品出口年增7.5%，化學品、機械分別年增4.2%、4%，基本金屬及其製品年增1.3%，電機產品年增3.3%，不過，礦產品、紡織品、光學及精密儀器仍呈衰退，尤其運輸工具跌幅達26.6%，主因疫情紅利消退，加上龐大庫存尚在消化當中。（編輯：趙蔚蘭）1130207