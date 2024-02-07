經部擴大管制工具機輸俄 公會盼簽CPTPP爭關稅優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）工具機公會今天表示，經濟部擴大俄羅斯及白俄羅斯戰略性高科技貨品出口管制清單，影響遍及台灣所有工具機產品，公會期盼政府續協助業者技術升級轉型，也希望政府積極洽簽FTA及CPTPP，爭取關稅優惠，協助廠商拓展新市場。

台灣工具機暨零組件工業同業公會下午透過新聞稿指出，經濟部公告修正「戰略性高科技貨品種類 特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，將國際商品統一分類代碼（HS Code）貨品號列從8456至8465，正式列入出口管制項目，影響層面遍及台灣所有工具機產品。

工具機公會指出，台灣工具機產品出口比重高達8成，公會表示，地緣政治是牽動全球經濟板塊移轉的景氣變數之一，面對全球市場變化快速和客戶需求的不確定性，台灣工具機廠商反應敏捷，積極開拓新生機。

針對此次政府擴大出口管制，工具機公會希望政府持續投入政策資源，協助工具機暨零組件業者技術升級轉型，建議短期以政策主軸的智慧化與低碳化，協助產業雙軸轉型，中長期協助業者及早因應地緣政治下關鍵零組件技術自主化，以及深化跨產業應用。

在市場拓銷，公會期盼政府積極洽簽自由貿易協定（FTA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為業者爭取關稅優惠，協助廠商拓展新市場，讓好產品推出國外。

因應新興市場需求強勁，今年工具機公會也規劃印度、越南、印尼、墨西哥、馬來西亞等多場次海外參展團，協助會員前進潛力市場拓銷。

公會指出，業者要爭氣，但也要有「底氣」，期待政府在重點市場拓銷能有更多的補助規劃與資源，支持業者海外拓銷。（編輯：趙蔚蘭）1130207