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台灣爭取與加拿大簽訂雙邊貿易協定 加國釋正面訊號

2024/3/19 14:24（3/19 14:31 更新）
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外交部政務次長謝武樵在「加拿大-台灣經濟安全論壇」上發表演講，強調全球供應鏈受到嚴峻挑戰，台加緊密合作尤為重要。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年3月19日
外交部政務次長謝武樵在「加拿大-台灣經濟安全論壇」上發表演講，強調全球供應鏈受到嚴峻挑戰，台加緊密合作尤為重要。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年3月19日
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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）台灣爭取加入 「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的同時，也積極尋求與加拿大簽署雙邊貿易協定，加拿大政府內部人士透露，對台灣提出貿易談判的議題很感興趣。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）日前報導，台灣、加拿大兩方對商談雙邊貿易協定已經有初步接觸。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮接受「環球郵報」採訪時表示，台、加於2023年底簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），為下一步雙邊貿易協定打下好的基礎。她稱，台灣致力貿易多元化，以對抗中國對台灣的孤立與威脅。

外交部政務次長謝武樵今天參與加拿大智庫和平與外交研究所（IPD）主辦的「加拿大-台灣經濟安全論壇」（Canada-Taiwan Forum on Economic Security），在開幕演講時強調，在全球供應鏈受到嚴峻挑戰之下，擁有相同價值的台加兩國，更需進一步鞏固經貿關係。

加拿大是今年「跨太平洋夥伴全面進步協定」輪值主席國，謝武樵呼籲加拿大支持台灣入會，稱「台灣是現有CPTPP成員國中第5大經濟體，也是全球第7大最具競爭力經濟體。台灣在高科技產業的優勢可助CPTPP成員實現供應鏈多元化，增強全球市場抵禦干擾和不確定性的能力」。

加拿大亞太基金會研究與策略副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）期望，擔任CPTPP主席國的加拿大能展現領導力，啟動建立一個透明的擇優程序，來評估和接受新的會員。

她說：「你不需要對特定申請國家說不，你只要說我們須就流程和標準達成一致性。」

「環球郵報」提到，除了尋求加入CPTPP這樣的貿易多邊組織外，台灣也積極與民主法治國家洽簽雙邊貿易協定，目前與美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也希望能與加拿大、日本和澳洲都能簽訂雙邊貿易協定。

加拿大全球事務部發言人高布（Jean-Pierre J. Godbout）表示，依據加拿大的「印太戰略」，正尋求與台灣的「多方面接觸」，並表示加強與印太地區的任何貿易關係，都將「以加拿大價值觀為指導原則」。

一位政府內部知情人士表示，渥太華對與台灣提出的雙邊貿易安排感興趣，已經有初步討論。

加拿大政府數據顯示，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，是其在亞洲第6大貿易夥伴，2022年與台灣的商品貿易總額為120億加元，其中加國商品出口台灣26億加元，從台灣進口為95億加元。（編輯：張芷瑄）1130319

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