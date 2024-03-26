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力拚加入CPTPP 外交部規劃組團赴成員國尋求支持

2024/3/26 13:05
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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）外交部今天表示，台灣加入CPTPP可強化供應鏈韌性，政府將持續推動與成員國進行非正式諮商，規劃組團到各成員國尋求支持，希望意見領袖形塑對台有利入會審查機制，也期待CPTPP成員國儘速針對台灣成立入會工作小組。

外交部發言人劉永健、外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋、國際合作發展基金會秘書長李朝成在外交部例行記者會中，談及台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會申請案。

連玉蘋表示，今年特別加強與加拿大供應鏈合作、籲請加拿大支持，今年輪值主席國加拿大是台灣理念相近國家，外交部政務次長謝武樵日前透過智庫邀請赴加演說，內容觸及台加安全及供應鏈韌性合作。

連玉蘋說，4月將與加拿大智庫辦理研討會，討論台加產業合作，包含潔淨燃料、再生能源、人才培育及創新等領域，希望藉此創造互惠雙贏的供應鏈。

她強調，台灣加入CPTPP可以強化成員國供應鏈韌性，並且保障區域及全球經濟安全。

至於申請案相關進展，連玉蘋指出，CPTPP目前依照「奧克蘭原則」，包含經貿法規要符合CPTPP高標準、展現遵守貿易承諾的行為模式及全體成員的共識。目前有6個新入會國申請加入，台灣是其中一個，希望CPTPP成員國儘速針對台灣成立入會工作小組。

連玉蘋說，將持續推動與CPTPP成員國進行非正式諮商，規劃組團到各成員國尋求支持，希望意見領袖帶頭形塑對台有利的入會審查機制，並將持續透過商會、智庫或學術單位，深化產業、學術交流合作，營造有利氛圍。

她表示，各國已認知台灣是符合高標準、有良好貿易紀錄的經濟體，日本已公開表示歡迎，其他國家則表態歡迎符合原則的新成員加入，希望儘速討論入會機制，成立針對台灣的入會工作小組。

英國去年7月簽署CPTPP入會議定書，近日完成國內重要立法。商貿部表示，隨著各成員經濟體陸續完備國內批准程序，英國入會協定預計今年底前生效實施。（編輯：郭無患）1130326

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