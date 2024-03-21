香港基本法23條立法 外交部：中國站在國際對立面

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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）香港基本法23條通過立法，外交部今天表示，立法完成後，英美歐盟、聯合國，以及國際特赦組織等人權團體都在第一時間表達關切、批評或譴責，只有中國表示祝賀，中國似乎擺明了站在國際的對立面，站在進步文明價值的反面。

香港立法會三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），外交部發言人劉永健今天在例行記者會答覆媒體相關詢問時表示，台灣與民主陣營信仰相同的進步價值，例如民主、自由、人權、法治、理性、平權、多元、開放等。外交部對於香港前景高度關切，也對香港人民處境深表同情。

他強調，台灣政府一向支持香港人民追求民主自由。另一方面也以香港為鑑，除持續堅定捍衛民主自由的制度與生活方式外，也將結合民主陣營理念相近國家，堅定捍衛文明社會的普世價值。

至於台灣要如何協助派駐香港的外籍及港籍記者移至台北，劉永健表示，台灣歡迎國際媒體駐台，並樂願為外媒派駐台灣及在台從事新聞工作，提供必要的協助及各項新聞傳播服務，包括協助外媒入境、居留及生活安頓、安排首長專訪、提供最新國情資料及重要議題、重大事件新聞及參考資料，希望以即時且正確的資訊協助媒體朋友在台順利工作。（編輯：郭無患）1130321