香港通過23條立法 國安局長蔡明彥提醒民眾赴港注意風險

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（中央社記者吳書緯台北21日電）香港立法會19日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法）；國安局長蔡明彥今天提醒民眾，假如要入境香港，一定要特別注意自己的人身安全，以及過去有無批評中國政經情勢，手機是否留有批評中國的訊息。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢，香港通過「維護國家安全條例」，是否國人去香港時，只要曾在臉書等社群媒體寫下對中國「不敬」的言論，都有可能依法判刑。

蔡明彥指出，香港國安法治的內地化，是一個非常重要的發展趨勢，「維護國家安全條例」已經通過，刑責非常重，叛國、叛亂罪都可以終身監禁，間諜活動可以關到20年，甚至所謂違法活動又界定得非常模糊。

蔡明彥說，國安局要特別提醒台灣民眾，假如要入境香港，一定要特別注意自己的人身安全，在入境過程中避免留置或盤查，也要注意過往有無如林楚茵質詢時所提到，在社群網站曾批評中國政治、經濟情勢的文字，或是手機留下曾經批評中國的訊息，入境時要避免在留置、檢查時，被發現這樣的問題。

蔡明彥表示，國安局要對台灣民眾必要警示，讓台灣民眾了解可能的風險，避免入境香港後遭無端入罪。（編輯：郭無患）1130321