基本法23條立法通過 香港媒體人：風險壓力增但沒想過放棄

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（中央社記者陳鎧妤台北19日電）香港基本法23條立法通過，媒體還有多少生存空間？香港記者協會前主席楊健興直言，記者承受的實際風險及心理壓力比之前大很多，面對虛無縹緲的紅線，他暫未想過停下目前的新聞評論工作，相信評論仍有價值。

在香港從事新聞工作近40年的楊健興，由南華早報等主流報章轉而與傳媒朋友創立網媒「眾新聞」，成為「眾新聞」主筆。但2020年香港實施國安法，「眾新聞」於2022年1月初停運。

當時楊健興說，2021年12月29日立場新聞被控「串謀發布煽動刊物罪」，觸發他們短時間內決定停運，「執法界線不能掌握得很清楚，不能夠在感到平安、安全的情況下工作下去」。

不過，楊健興沒有就此退下，2022年3月底，他一個人在Youtube設立「新聞點評」節目，每天繼續評論時事。

基本法23條立法已通過，楊健興今天接受中央社訪問時說，暫時沒有想過停止該節目，始終相信新聞工作是有價值的。

楊健興說，自己對基本法23條立法感覺特別強，因為1980年代他已參與採訪基本法的起草過程。2003年香港50萬人上街反對23條立法，直到現在迅速通過立法，有需要讓大眾理解立法的背景及內容。

但他不諱言，23條立法令記者承受的實際風險及心理壓力較之前大很多，特別是對媒體影響最大的煽動意圖罪。草案建議提高煽動意圖罪的刑罰，由目前刑期最高2年增至最高7年。且草案列舉的「煽動意圖」範圍廣泛，包括激起對國家機構或香港政府的仇恨、矛盾等，「可能政治時事評論都觸及煽動」。

楊健興說，「雖然記者不會預備付出失去自由的代價，但以往煽動罪最多判囚2年，可能會有小小安慰自己只是2年，現在可以被判7年，是相當重的，形成很大的心理陰影」。

他說，而紅線在哪，永遠沒有答案，「記者根據事實作出批評，說了些政府不中聽的說話，是否偶爾說就可以，但如果持續幾個月都這樣說，就變成有煽動意圖？自己完全掌握不到」。

楊健興承認，對於23條立法自己也多了擔憂，連朋友也會擔心他，畢竟現在的香港不像主權移交後一段長時間，基於事實的新聞評論不需擔心評論尺度，或觸動到一些人的神經。

被問到會否為了減低風險而自我審查，楊健興表示，近年香港社會已瀰漫著一股自我審查風氣，很多媒體都已不經意自我審查，在報導或評論過程中涉及敏感議題時會「小心些」。如有海外組織批評港府，媒體可能會等待政府有回應才一併報導，否則未必會報導該海外組織的立場，這確實會影響社會接受資訊。

楊健興直言，面對「現在複雜而模糊的界線」，自己會更加小心，加上政府對輿論反應迅速及強烈，相信媒體要「調節、適應、摸索」，他自己不會因為議題敏感而避開。

他說，因應23條立法草案中有竊取國家機密及間諜行為的相關罪行，以及新增境外干預罪，「境外勢力」甚至包括「國際組織」，媒體可能會減少報導中國新聞或外國組織的立場，或報導時會更小心。

他說，「空間少了，風險多了」，但也非完全不能做新聞，「始終相信社會應有新聞及評論，評論是基於事實，自己跟了新聞這麼久，對事件較了解，將自己的觀點說出來，讓讀者去判」。（編輯：邱國強）1130319