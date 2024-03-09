香港基本法23條立法草案提高減刑門檻 恐影響國安法被告

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（中央社台北9日電）香港政府在基本法23條立法草案提高囚犯減刑門檻。現行法例下，囚犯因行為良好可獲減少最多1/3刑期，但草案提出囚犯必須被認為「不會不利國家安全」才能獲得減刑，恐影響目前涉及國安法的多案被告。

港府昨日公布基本法23條立法草案，除了外界關注各類罪行如披露國家秘密罪等控罪元素及刑期外，港府還提出修改多項現行法例，包括「監獄規則」等。

根據目前「監獄規則」等法例，正在服刑的囚犯如實際刑期超過1個月，可因勤奮及行為良好而獲得減刑，減刑不得超過總刑期的1/3。

但23條立法草案增加條件，如果囚犯是因違反危害國家安全的罪行而服刑，必須要懲教署署長信納該囚犯「不會不利於國家安全」，才能獲得減刑；若懲教署署長不批准減刑，則須每年覆核該項決定。

草案進一步指出，「為免生疑問」，不論囚犯的刑罰是在草案生效前、當天或之後判處都適用。

港府向立法會提交的參考資料稱，有關規定非懲罰性措施，也沒有增加囚犯被判處的刑期，而且不適用於已獲提早釋放的囚犯，因此不存在「追溯力」的問題。

根據草案內容，香港蘋果日報案、泛民主派初選案等被告，甚至香港首名被法庭裁定違反國安法、目前正服刑的唐英傑，都可能受到影響。

基本法23條立法草案正由立法會審議，此前有港媒報導，港府希望在4月15日完成立法。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130309