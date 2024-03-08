基本法23條立法 陸委會：讓港人不知如何平安生活

（中央社記者吳柏緯台北8日電）香港公布基本法23條草案（維護國家安全條例草案）並進入立法程序。陸委會今天表示，這項法律讓香港人不知道要如何在香港平安的過生活，赴港旅遊、經商的人也會受到影響。

大陸委員會8日下午舉行例行記者會，陸委會副主委詹志宏在會上針對香港基本法23條立法做出回應。

詹志宏說，台灣跟世界各國所擔心的是一樣的，香港過去的自由、民主和人權，還有獨立的司法等，逐漸被消失、被剝奪。而這樣的情形正影響到香港750萬居民的生活方式，也影響香港過去在全世界備受推崇的經濟地位。

他指出，這項草案的條文中，有很多是原則性的規定，「原則性的規定，最需要釐清的就是哪一些具體的行為是涉及違法，哪一些是可以被容許的。」

詹志宏表示，從過去一個月的諮詢期間可以看到，港府相關官員的說明並不是很完整、很具體、很清楚，所以即使照進程完成立法，在沒有具體規範的情況之下，後續會讓很多人擔心是否觸犯法律以及觸犯法律的後果。最終的結果是讓所有的人都不知道要如何在香港平安的生活，而境外的人到香港旅遊、經商等行為，也都會受到影響。

他說，這起事件目前仍在進行當中，會持續關切與觀察後續的發展。（編輯：楊昇儒）1130308