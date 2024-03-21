富察上海被捕滿週年 陸委會：持續關注

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（中央社記者李雅雯台北21日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）去年3月21日被上海國安單位拘捕迄今滿一週年，陸委會今天表示，持續關注這個案子，也與家屬保持聯繫，具體細節必須尊重家屬意見。

大陸委員會（陸委會）21日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，持續關注富察一案，也與家屬保持聯繫，互相通報彼此所掌握的訊息，家屬和陸委會都感謝大家對於這個案子持續關心，具體細節必須尊重家屬意見，目前沒有新的報告。

富察去年3月赴中國大陸探親、處理戶籍註銷相關事宜，後來失聯。中國大陸國務院台灣辦公室（國台辦）去年4月26日證實，由於富察涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。

國台辦去年5月17日對於富察被捕一案做出進一步說明。當時國台辦發言人馬曉光表示，上海市國家安全局於2023年3月21日依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。（編輯：楊昇儒）1130321