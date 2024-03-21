香港通過基本法23條 陸委會籲港府保障自由人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北21日電）香港立法會19日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法第23條）。陸委會今天呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏在會中作上述表示。

詹志宏指出，從港府重啟基本法第23條相關立法行動以來，主要國家及各界對於其中國安罪行的定義籠統、使人無所適從、動輒得咎等情況，紛紛表達疑慮。中共對港管控日漸加深，「港版國安法」實施以來，港人的自由、人權已持續被限縮，國際社會不樂見。

詹志宏提到，台港經貿與人員往來頻繁，以去年為例，全年台灣赴港旅客逾78萬人次；港人來台有110萬人次；根據港府統計，去年台灣駐港公司註冊家數達364家。呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

詹志宏提醒，關於港版國安法、維護國家安全條例等法規恐引發人身安全風險，陸委會將持續觀察相關執法情形，加以審慎因應，以維護國家整體利益與人民安全，將透過官網揭露相關案例資訊，提醒民眾注意香港局勢變化。

詹志宏表示，陸委會官網設有「國人赴港澳動態登錄系統」，建議民眾赴港前可在系統登錄基本資料，倘若有緊急聯繫需要，將可透過系統登錄資料與當事人或其指定窗口取得聯繫，提供協處措施。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130321