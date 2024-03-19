促進台港健康有序交流 策進會規劃參訪活動

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（中央社記者吳柏緯台北19日電）台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏今天表示，疫後積極推動台港健康有序交流，去年舉辦經貿產業參訪、文化論壇講座等活動，今年預計辦理綠能產業赴港參訪，及觀光文化產業交流。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天發布新聞稿指出，今天召開第5屆董事、監察人第6次聯席會議。會議除報告策進會去年的重要工作成果以及今年度重要工作規劃，也討論通過今年度決算案及董事異動案等案。

詹志宏致詞時表示，近年香港情勢的變化各界都非常關注，也深感擔憂。台港之間長年以來經貿和人員往來互動頻繁，「我們仍然希望香港能夠保有一個讓人安心經商、旅遊、交流的環境，讓台港兩地交流能像過往一般順暢往來」。

他說，策進會去年配合政府政策，積極推動疫後台港健康有序交流，舉辦多項台港經貿產業參訪及文化論壇講座，以及超過50場次在台港人服務活動，共逾3000人次參加，成功為台港交流注入新的動能。

在過去的良好基礎上，今年策進會也將辦理10餘項主題活動，包括綠能產業赴港參訪、觀光文化產業的交流活動、籃球與足球友誼賽、生態活動，以及大型香港市集等，希望持續深化台港交流。

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詹志宏說明，策進會今年秉持「香港人幫助香港人」的概念，持續規劃各種居留定居及生活適應講座，製播Podcast及影音節目，邀請在台成功發展的港人現身說法、分享經驗，並由政府主管部門以面對面方式協助解決港人在台各項問題，讓港人感受台灣社會的溫暖與關懷。

在董事異動案方面，據新聞稿，本次會議決議通過由現任嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川接任董事。（編輯：邱國強）1130319