陸委會：金門快艇案調查出爐後 進入下一輪協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北8日電）陸委會今天表示，兩岸針對金門快艇案第一階段協商暫告一段落，雙方已充分表達立場、要求與期待。目前檢察官已著手調查，在調查報告出爐後，就會進入下一階段的協商。

大陸委員會8日下午舉行例行記者會，陸委會副主委詹志宏在會上針對金門快艇案接續處理做出回應。

詹志宏表示，事故發生後，台灣就透過兩岸協議的既有管道向中國大陸表達，這個案子已經由檢方開始進行調查，檢方調查的結果出來後，就會有真相，真相出來，才知道誰該向誰道歉。「在事故發生之後，中國大陸也派了相關部門的代表到金門，跟我們的代表有充分的意見的交換」。

他說，目前有部分人士形容這次的協商已經「破局」，這是對談判程序的不了解，「除非雙方宣布說永遠不談了，否則沒有破局的問題」。目前是第一階段，雙方已經把立場、要求與期待都充分表達了。

詹志宏說明，雙方已經有了大致的共識，大陸也清楚台灣的訴求，就是「應該尊重我們司法部門的調查」。目前階段性協商結束，等到檢察官完成調查報告之後，自然會公布，公布後，主管機關會通知中國大陸，商討後續處理措施。

他強調，雙方都共同期待真相，真相仰賴第三方介入調查。等司法程序告一段落後，就會進行下一輪協商。

詹志宏也透露，兩岸的協商溝通從2月14日事發當天就開始進行，並非是陸方代表抵達金門後才開始。等到調查報告出爐後，將會再度著手安排，特別是關於兩位罹難者及其家屬的相關事宜，以及期待台灣的人道慰問能夠落實到家屬身上。（編輯：楊昇儒）1130308