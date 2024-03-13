金門快艇案 管碧玲為沒蒐證致歉並痛加檢討

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（中央社記者王承中台北13日電）針對金門快艇案，海委會主委管碧玲今天表示，因為沒有蒐證，發生這樣令人感到傷痛的過程，她今天要再度表達歉意。對於沒有蒐證好，造成的影響、社會的震盪和造成的傷痛，一定會痛加檢討。

立法院內政委員會今天邀請管碧玲率同所屬列席報告業務概況。針對金門快艇案，管碧玲在報告時指出，海委會責成海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務、裝設備管理，以及通報和蒐證，確實發現有不足之處。這次事件相當哀痛，她要表達高度的不捨、遺憾和哀悼。

管碧玲指出，不願意看到這樣的事情，免於傷亡是執法最高的目標，這次無論海巡是否有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓整個事件在處理過程中，無法迅速昭公信，也讓家屬無法很快去了解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中度過這麼久的時間，至今事情未得到解決。

管碧玲表示，沒有蒐證好，造成的影響、社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事海委會一定會痛加檢討，海巡署長、副署長日前都已先後表達歉意。

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管碧玲指出，因為沒有蒐證，發生這樣令人感到傷痛的過程，她今天要再度表達歉意，海委會對社會、對家屬就這件事的部分，確實要痛加檢討。

管碧玲表示，她去年已責成海巡署，對所有裝設備做全面盤點，若有需要就建案用中長期計畫來推動，完成所有裝設備的補充，不只是密錄器，還包括救生救難的各種設備及個裝。這次事件後，海委會就很快計算出密錄器要補足的數量，今年就可以來進行，不必等到中長期計畫來核定。（編輯：張良知）1130313