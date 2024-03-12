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陳永康總質詢講解金門快艇案 陳建仁：我真的很感動

2024/3/12 17:08（3/12 17:37 更新）
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立法院會12日繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳永康（圖）下午針對國防軍事議題質詢官員。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
立法院會12日繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳永康（圖）下午針對國防軍事議題質詢官員。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
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（中央社記者吳書緯台北12日電）退役二級上將、國民黨立委陳永康今天首度在立法院會質詢。陳永康以金門快艇翻覆事件為例，呼籲政府建立共同圖像，並在質詢過程為行政院長陳建仁講解。陳建仁回應，感謝陳永康，他學習的很認真，真的很感動。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，陳永康質詢時，首先提及看到陳建仁因為長期備詢辛勞，所以在這次的質詢，可以放鬆一些，他將會提出建言，讓陳建仁可以做參考。陳建仁表示，謝謝、感恩。

陳永康指出，發生在2月14日的金門中國快艇翻覆事件，由於歷年的法規變動造成相關法源依據，又有紙本海圖、電子海圖的圖像精準度校正等問題，使得政府各部會間並沒有完整的共同圖像，來顯示整個事件的發生經過，這也會造成對於事件的解讀與落差，因此這次事件，共同圖像並未產生效益。

邱國正表示，軍中很注重共同圖像，因為共同圖像是包含了陸、海、空三軍，將狀況能在共同圖像顯現，三軍在圖像上所看到是同樣的地點，不會有這種錯誤。

邱國正說，現在要把各部會融合在共同圖像，是很好的做法，畢竟國家安全不光是國防部單獨的責任，但也不會把責任推給其他人，最起碼各部會相互協調、合作，來維護國家安全，也需要有共通的點，而這個點當中，也包含共同安全圖像。

邱國正指出，國防部會按照此次狀況，向政府各部會建議，不光是建議國安會或行政院，來召開必要的協調會，如何將國軍共同圖像的作法，在既能保密又能夠很廣泛運用的方式，這是將來要努力的方向，國防部很樂見政府共同圖像，也期望可以達到國家安全，大家共同維護的境地。

陳建仁表示，也要謝謝陳永康，真的很認真，學了很多，真的很感動。（編輯：蘇龍麒）1130312

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