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軍公教月退休金調高4% 4/1起發放調增金額

2024/3/12 17:27（3/12 17:30 更新）
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圖為特戰官兵在新竹湖口台地進行反特攻演練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）軍公教月退休金調高4%，行政院今天表示，根據規劃，調增金額將於4月1日起進行發放作業，至於今年度1月至3月的調增差額，預計最晚在4月19日前補發完畢。

行政院與考試院日前分別指出，退休、退伍軍教人員定期退撫（除）給與給付金額，以及公務人員或遺族定期退撫給與給付金額將調升4%，以去年12月31日（含當日）以前生效的退撫（除）案件為適用對象，且回溯自今年1月1日起生效，約52萬餘人受惠。

行政院長陳建仁今天出席立法院施政報告及備詢，國民黨立委李彥秀質詢時詢問退休軍公教人員退撫調升何時發放。行政院發言人林子倫下午透過媒體群組說明，依照軍公教人員主管機關規劃，各退休金發給機關及公務人員退休撫卹基金管理局將於今年4月1日起，按調增4%後的金額進行發放作業。

至於今年度1月至3月調增4%的差額，林子倫說，配合作業，最晚將可於4月19日前補發完畢，政府將致力確保退休人員獲得良善的照顧，還請相關人員放心。

林子倫也強調，政府一向重視軍公教退休人員退撫待遇，此次調整不但提早啟動相關機制，並且加速辦理以縮短作業時程，以因應近年物價波動，盡力縮減物價對於軍公教退休人員的影響。（編輯：林興盟）1130312

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