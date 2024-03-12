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陳建仁重申任期520後結束 新舊內閣會無縫接軌

2024/3/12 17:27（3/12 17:43 更新）
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行政院長陳建仁。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
行政院長陳建仁。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委蘇清泉質詢時關心，520後行政院長陳建仁的任期「可能會結束」。陳建仁說，會結束，且新內閣和舊內閣一定會無縫接軌，繼續打拚，讓台灣的經濟更好，人民生活過得更美滿。

被問到如何自評現任內閣表現，陳建仁說，他不會替自己的表現打分數，但內閣非常認真、非常打拚；不論經濟表現、防疫工作，或是農業發展等，確實都有進步，都在做福國利民的工作，他非常感謝內閣團隊。

對於蘇清泉質疑民進黨政府一些施政引發爭議，選舉期間飽受外界攻擊，陳建仁表示，確實還有要改進之處，但也感謝台灣人民有看到民進黨進步的地方，才會讓民進黨再有執政的機會；520賴清德上任總統，新內閣和舊內閣一定會無縫接軌，繼續打拚，讓台灣經濟更好，人民生活過得更美滿。（編輯：翟思嘉）1130312

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