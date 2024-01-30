陳建仁：熱愛學術研究 520後盼回中研院
2024/1/30 16:44（1/30 18:28 更新）
（中央社記者劉千綾台北30日電）總統當選人賴清德拋出未來組閣、各部會首長不會完全都是民進黨的想法。行政院長陳建仁今天被問到若被徵詢是否留任，他回應，相信賴清德對內閣人事安排有很好規劃，學術研究是他最熱愛事情，希望520後能回到中研院。
陳建仁下午出席第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。
關於行政院昨天核定台中捷運藍線計畫路線，遭質疑選前刻意卡關。陳建仁表示，行政院和交通部先前對外做過許多說明，針對台中捷運藍線站址、路線和經費等議題，感謝台中市政府與交通部溝通協調，進而達成共識，希望台中捷運藍線10年後順利通車。
此外，媒體詢問台北市3個捷運計畫經費不足，包括環狀線二期、萬大線一期和二期，差額約新台幣757億元，盼爭取中央補助。
陳建仁回應，中央對地方興建捷運的補助向來不遺餘力，台北市所提的捷運修正計畫，目前已送至交通部審議，會按照規則和標準核定補助。
至於總統當選人賴清德昨天表示，未來組閣，各部會首長秉持民主大聯盟理念，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人士，都樂意邀請。
陳建仁表示，相信賴清德對內閣人事安排有很好的規劃，能符合民眾期待，「我自己也相當期待」，目前內閣閣員堅守崗位，繼續為國家打拚。
陳建仁進一步提到，學術研究是他最熱愛的事情，希望520後能回到中央研究院，繼續為人類服務。（編輯：潘羿菁）1130130
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