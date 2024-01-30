陳建仁：中堅企業為台灣隱形冠軍 政府續助國際攬才

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（中央社記者劉千綾台北30日電）第7屆卓越中堅企業獎今天舉行頒獎典禮，行政院長陳建仁親臨獎勵得獎企業，肯定許多中堅企業為台灣的隱形冠軍，除了展現產業競爭力，營造友善職場環境對延攬人才及留才亦非常重要，政府也將持續協助企業延攬國際人才。

陳建仁和經濟部長王美花今天出席第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮，上品綜合工業、天虹科技、天鈺科技、太平洋醫材、台灣瀧澤科技、正瀚生技、虎山實業、閎康科技、勤誠興業、優達科技等10家入圍卓越中堅企業。

陳建仁致詞時表示，近年來美中貿易戰、疫情和俄烏戰爭等國際情勢震盪，但在政府和民間共同努力下，台灣經濟成果有目共睹；最新公布的2023年IMD世界競爭力年報，台灣排名全球第6，在2000萬人口以上國家，更是連續5年第1。

他指出，台灣有許多中堅企業為隱形冠軍，中小企業發展也受國際肯定。台積電創辦人張忠謀曾說有3件事對企業很重要，分別為「人才、人才、人才」，顯見營造友善職場環境對延攬人才及留才非常重要，今年也選出台灣港建及達明機器人2家營造友善職場的優良中堅企業。

陳建仁表示，政府持續透過推動各項獎勵政策與措施，延攬國外人才來台，再加上每年約有近萬名僑生來台，其中約3成會續留台灣工作。

王美花致詞時一一介紹今年得獎的廠商，包括最大氟素化學品設備商上品綜合，獲得許多電子產業採用；台灣瀧澤為口罩國家隊支柱，生產高階CNC車床設備，為推動智慧機械的領頭羊。

王美花表示，正瀚生技為國內少數農業植物生長藥劑本土研發廠商，擺脫國際大廠壟斷；天虹科技從事國產的物理氣相沉積設備（PVD）、原子層沉積設備（ALD）半導體設備製造，已被國內大企業採用，希望未來有更多台灣機械設備打入半導體產業鏈。

她也介紹，虎山實業的車用把手為北美售後維修市場（AM）市占第一；閎康科技為先進製程很重要的分析及檢測服務廠商；勤誠興業為台商回台的重要標竿案例，機殼有許多高精密的設計，目前為AI伺服器重要供應商。

此外，天鈺科技專注於電子紙驅動IC設計領域，市占全球第一大；太平洋醫材生產的密閉式抽痰管達到全球前3大；優達科技生產5G路由器，為台灣推廣5G設備系統的重要廠商。

王美花說明，今年評選主要的兩項考量分別為廠商獨特技術，且需具國際競爭力，並指出參訪企業時，業者除介紹產品與研發外，也會花一半時間說明如何落實ESG，成為更幸福的企業，以留住優秀人才。

經濟部表示，中堅企業獎項迄今已完成7屆遴選，共選出86家卓越中堅企業及334家潛力中堅企業，期盼引領企業持續深耕技術，競逐特定市場領先地位。（編輯：張均懋）1130130