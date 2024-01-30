陳建仁：民主台灣科技發達 醫療照護連5年世界第1

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長陳建仁今天表示，在自由、民主、法治、開放的台灣，科學研究蓬勃發展，醫療技術等也更進步，還能嘉惠世界，且台灣的全球醫療照護指數已經連續5年蟬聯世界第1。

陳建仁今天出席「第26屆國家生技醫療品質獎頒獎典禮」，此屆共有3金、5銀、19銅，3金得主分別林口長庚紀念醫院睡眠外科團隊、高醫附設中和紀念醫院整合性居家靜脈營養照護團隊，以及台灣諾華的祈萊亞靜脈輸注用懸浮液。

陳建仁致詞時表示，獲獎團隊在台灣醫療照護、生醫產業的多元發展、研發上，展現出無比量能，堪稱是台灣、亞洲，甚至是世界的標竿與典範，為台灣爭取到被世界看見的成果。

陳建仁指出，根據全球資料庫網站NUMBEO，台灣的全球醫療照護指數（Health Care Index）連續5年蟬聯世界第1，始終領先韓國，證明台灣醫療品質有世界一流水準，同時也有很好的學術跟臨床研究量能，加上擁有國家級健康資料庫、人體生物資料庫，還有資通訊技術等，使得台灣的智慧醫療、精準醫療都讓世界看得見。

陳建仁提到，生醫產業一直是六大核心戰略產業、五加二產業創新計畫的重點，最近因為生成式AI的興起，台灣在精準醫療、智慧醫療、再生醫療，數位健康科技也都有很好的突破，政府也持續透過跨部會整合，研究如何持續推動生醫產業、提升醫療品質。

陳建仁說明，醫療是愛與和平的志業，健康照顧不分國界、種族、性別、年齡，獲獎團隊除了是擁有智慧的原創者，也是有純潔的心、慈悲心的人道關懷者。

陳建仁表示，中國當年在五四運動時期追求民主與科學，但實際上，只有在民主自由開放國家，大家充滿蓬勃朝氣，科學研究才會越來越好，台灣也因為自由、民主、法治、開放，科學研究才越來越好，醫療技術等更進步，許多國際指引都出自台灣醫學界，嘉惠世界與人類的健康照顧。

陳建仁強調，政府會繼續做醫療團隊的後盾，在世界上爭取更多醫療產業的商機，也讓台灣醫療照顧可以觸及更多人。（編輯：張若瑤）1130130