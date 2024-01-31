中國取消M503飛行偏置 陳建仁批破壞現狀

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（中央社記者賴于榛台北31日電）中國宣布取消M503飛行偏置，行政院長陳建仁今天說，中國片面更改航線，破壞雙方自2015年起的協商結論，也對飛安造成影響，他要譴責這種破壞現狀的不適當行為。

中國大陸民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行。國防安全研究院國家安全研究所長沈明室30日曾分析，這是為了模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。

陳建仁今天在行政院發言人林子倫、農業部代理部長陳駿季等人陪同下，到台北花市A館視察花卉供應情形，並於會前接受媒體聯訪。

對於中國宣布取消M503飛行偏置，陳建仁說，中國政府片面更改航線，實際上破壞雙方從2015年以來的協商結論，對飛安造成影響，包含先前中國施放氣球行經台灣領空等作為，都是破壞台灣海峽區域安全穩定現況，台灣政府譴責這樣的不適當行為。

陳建仁表示，他希望中國能夠停止不適當的作為，也請相關單位詳加研議中國此舉的影響，以及後續因應細節，藉以保障飛行及國安。

另外，副總統、第16屆總統當選人賴清德日前提出將跨黨派組閣一事，陳建仁則說，民眾對新政府組成都有很多期待，相信賴副總統未來會有很好的安排。（編輯：楊凱翔）1130131