陳建仁出席教廷科學院會議 分享台灣防癌成功經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡23日專電）教廷宗座科學院邀集全球專家，舉行癌症防治研討會。前副總統陳建仁出席，分享台灣與亞太區域有效防治病毒、細菌引發的癌症，希望將成功模式提供給非洲等有需要的地區借鏡。

教廷宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）22、23日在梵蒂岡舉行研討會，主題為「癌症研究、醫療保健與預防: 建構轉化研究以促進創新、消弭不平等」。會中邀請多國專家分享當地癌症防治情況，2名在議程上應邀參加的中國學者皆未出席。

陳建仁23日晚間接受中央社專訪表示，病毒可能引起的癌症包括幾種，例如B型或C型肝炎引起肝癌，人類乳突病毒引起子宮頸癌，EB病毒引起鼻咽癌，幽門螺旋桿菌引起胃癌，他此次在會中分享亞太地區防治這類病毒的相關情況。

陳建仁表示，台日韓的胃癌、肝癌罹病人數都有明顯下降，顯示這3國在防治B型、C型肝炎有成效，所以肝癌人數減少；台灣1984年開始B型肝炎預防接種，1997年就可看到，接種疫苗者的肝癌死亡率，比未接種者下降75%。

在胃癌防治方面，陳建仁表示，台灣2003年開始實施螺旋桿菌的國家免費治療計畫，胃癌人數持續下降；此外，台灣早在1995年就開始做子宮頸抹片篩檢，到2020年，子宮頸癌發生率與死亡率也下降70%。

至於鼻咽癌，陳建仁表示，多數人都會感染EB病毒，但華人較易導致鼻咽癌，台灣最近與香港、新加坡合作一份臨床研究，指引如何利用EB病毒的感染標記，早期發現鼻咽癌；陳建仁表示，台灣與亞太經驗在會中引起許多迴響，諾貝爾獎學者關注EB病毒是否可研發疫苗，美國學者也對亞洲防癌成效極感興趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳建仁表示，會中專家報告顯示，在非洲與一些國家，B型、C型肝炎與人類乳突病毒感染情況仍未獲妥善控制，因此他也建議將台灣與亞太區域成功的案例，提供給這些國家參考。

陳建仁說，他另主持一場討論，聚焦如何將科學研究轉化成實際癌症防治措施，例如在非洲一些地區，實際上連放射線療法的機器都不足，因此大家也討論，應如何具體解決這類問題。（編輯：陳慧萍）1140524