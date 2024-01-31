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中國宣布M503不再偏西飛航 專家：抹去台灣法律存在

2024/1/31 11:30
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（中央社台北31日電）北京宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛，美國智庫專家分析，這是北京發動「法律戰」，意圖抹去台灣的法律存在，可說是台灣大選後的對台施壓措施之一。

美國之音（VOA）今天報導，對於中國在台灣總統大選後的這項宣布，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）說，毫無疑問這是中國對台灣發動的「法律戰」。

他表示，北京打算藉此抹去台灣的法律存在，而中國政府這種做法令人擔憂，因台灣沒什麼好選項可應對。

塞克斯說，完全可預期中國將試圖加大台灣的國際孤立，不只是總統蔡英文剩餘的任期，勝選的副總統賴清德就任後也會如此，台灣與諾魯才斷交，傳聞吐瓦魯是下一個，這些壓力在賴清德5月20日主政後只會加劇。

他表示，除奪取台灣邦交國，中國對台打壓還有兩種型態正在發生，其一就是中國在台灣大選後採取具體措施，試圖使許多國家支持北京定義的一中原則。

塞克斯說，台灣難抗衡中國種種灰色地帶行動，而且沒什麼好的選項可應對，但美國及其盟友如日本、澳洲可採取若干作為，增強台灣的存在。

他表示，好比協助台灣融入地區貿易體系，或鼓勵與台灣沒有官方關係的國家增加往來，更重要是協助台灣提高自衛能力，遏止來自北京軍事脅迫。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130131

#中國
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#諾魯
#賴清德
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