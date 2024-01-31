片面設定M503航路 國台辦：無需與台灣協商

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（中央社記者邱國強北京31日電）針對陸方片面取消M503航路北向南飛行偏置，使航路更靠近海峽中線，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，設立和啟用這一航線是陸方民航空域管理的「常規工作」，「無需與台方協商」。

至於陸方此舉是否與台灣選舉結果有關，陳斌華則迴避作答，僅重覆上述說法，另針對陸委會昨晚指出，陸方此舉「罔顧飛安」，且刻意以民航包裝對台不當政治、軍事企圖，並有改變台海現狀的疑慮，若陸方一意孤行必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果，陳斌華則表示，陸委會的說法「完全不成立」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華聲稱，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』」。M503航線是民用航線，在上海飛行情報區內，啟用該航線是為了「緩解相關空域航路壅堵，保障航空安全」，所以陸委會的相關說法完全不成立。

他宣稱，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項「常規工作」，「無需與台方協商」。至於陸委會「要承擔後果的恫嚇」，「台灣輿論早有批評」。

至於有外媒提問，陸方此舉是否與台灣選舉結果有關？陳斌華並未正面回答，僅聲稱這是為「緩解相關空域航路壅堵、保障航空安全、滿足亞太地區航空運輸發展的需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞包括兩岸民航界的共同利益」。（編輯：曹宇帆）1130131