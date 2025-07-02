團結國家第4講談國防 陸委會籲中共停止對台脅迫

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）總統賴清德「團結國家十講」的第4講談及國防，中國大陸國台辦今天批評是「以武謀獨」、「麻煩製造者」。陸委會回應，中共才是麻煩製造者，政府堅持「備戰才能止戰」，呼籲中共立即停止對台脅迫行徑。

國台辦今天以發言人陳斌華的名義發文稱，賴總統的講話再次暴露「倚外謀獨」、「以武謀獨」，悖逆台灣民眾渴望和平發展的主流民意，是名副其實的「麻煩製造者」。

陳斌華又稱，「兩岸同屬一個中國，台、澎、金、馬都是中國神聖領土，兩岸同胞都是中國人。只要不搞『台獨分裂』，兩岸就可以共享和平、共謀發展」。

陸委會今晚以書面回應，中共不斷軍事擴張，及運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。

陸委會強調，政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「以武謀獨」。

陸委會再次呼籲，和平是兩岸唯一的選項，中共應立即停止對台脅迫行徑。政府也會做好自我防衛，堅定捍衛國家主權及安全。

賴總統1日表示，中國軍費開支從2000年起不斷攀升，今年已破新台幣8兆，是20年前的7倍以上，「中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政」，中國企圖改變以規則為基礎的國際秩序，目標要在西太平洋稱霸。

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賴總統並表示，中國的威脅，不僅針對台灣，中國的威脅持續壓迫到區域和平，且已踏出第一島鏈，也已跨過第二島鏈到第三島鏈。若台灣被併吞了，中國不會因此停止，只是更有力量進行區域性擴張。

賴總統強調，面對中國不斷的文攻武嚇，政府全力推動國防改革，打造戰略持久與固守韌性，建立足以嚇阻並完全挫敗敵人的能力。（編輯：楊昇儒）1140702