學者：兩岸應溝通M503爭議 避免空中接近風險

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）中國大陸民航局昨晚宣布，明天起取消M503航線自北向南飛行偏置（也就是不再偏西飛、更近海峽中線），引起爭議。學者認為兩岸應溝通，避免空中接近甚至碰撞風險。

中國大陸民航局昨晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線的銜接航線W122、W123，由西向東飛行。交通部民航局隨即表達抗議。

朝陽大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良接受中央社記者電訪表示，撇開政治層面問題，M503、W122、W123都與台灣使用的空域高度重疊或相鄰，尤其與台灣的演訓區有交集，基於飛航安全考量，以國際民航組織（ICAO）9426號文件的精神，雙方就民航事務應多予溝通，增進彼此作業的了解，避免航機因閃避天氣或其他因素造成偏航時，不至於產生空中接近甚至碰撞的風險。

盧衍良說，ICAO在全球各地劃分了幾個區域，並有研究小組針對各區域的空中航行事宜作規劃，隨著時空環境變遷，各地區的飛航需求會改變，ICAO也會更新補充資料，並發布航路更新資訊。

盧衍良說，中國大陸於2007年完成M503航路設計及評估，並經ICAO公告，當時由於中國原本A470航路在國際民航機師眼中普遍認為日益壅塞，甚至被國際飛行員協會評定為黑五星等級，平均超過半數以上航班受到影響，準點率約僅46%；2015年在需求壓力下開通M503航路。

盧衍良說，因M503與台灣的空域相鄰，依照（ICAO）9426號文件精神，兩岸民航曾於2015年3月2日在上海舉行工作會議，就M503航路有關情況溝通協調，前後共有5次溝通，M503啟用北往南並偏西的航路。

近年，中國民航機場增加數量甚多，華東地區尤其是東南沿海區域的機場密度更是成長驚人，在這種變遷速度下，A470航路更加不敷使用，在2018年1月起，M503開啟南往北飛的航路，並啟用銜接的W122及W123航路（東向西飛）。

M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對，2018年初，中國片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。（編輯：李亨山）1130131