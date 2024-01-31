中國片面設定M503航路 民進黨：軟土深掘、影響飛安

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（中央社記者葉素萍台北31日電）陸方片面取消M503航路北向南飛行偏置，使航路更靠近海峽中線。民進黨今天說，中共這樣軟土深掘、不斷挑釁的行徑，只會讓台灣社會對北京當局更缺乏好感與認同；這不但嚴重影響飛航安全，更將衝擊區域穩定。

中國民航局30日晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。國台辦稱，此舉「符合兩岸同胞共同利益」。

民進黨今天發布新聞稿表達嚴正抗議，民進黨表示，總統蔡英文就任與黨主席賴清德當選總統以來，多次重申對兩岸關係「承諾不變、善意不變」，並希望能在「對等、尊嚴」基礎上進行對話、共同促進雙方人民福祉。

民進黨說，中共相關作為，不僅忽視雙方曾經的溝通結果，也完全無視於民進黨對兩岸關係承諾、善意均不變的宣示，更是不斷在片面改變、破壞現狀。中共不負責任的作為，不但嚴重影響飛航安全，更將衝擊區域穩定。

民進黨呼籲，中共當局應早日回到正常、對等的兩岸溝通機制，以負責任的態度務實處理攸關生命安危的飛安議題，把相關飛航與人民安全的影響降到最低，而非一意孤行、拒絕溝通，一再以片面措施破壞台海現狀。中共這樣軟土深掘、不斷挑釁的行徑，只會讓台灣社會對北京當局更缺乏好感與認同，繼續傷害兩岸互信與區域安全。（編輯：翟思嘉）1130131