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蔡英文訪捷也遭緊盯 捷克參院外委會主席曝中國干預企圖

2025/7/3 21:49（7/3 22:33 更新）
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前總統蔡英文（中）去年10月前往捷克出席「公元兩千論壇」，與捷克總統帕維爾（右）握手致意。（中央社檔案照片）
前總統蔡英文（中）去年10月前往捷克出席「公元兩千論壇」，與捷克總統帕維爾（右）握手致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉郁葶布拉格3日專電）副總統蕭美琴去年3月訪捷期間遭中國外交人員尾隨，而同樣去年訪捷的前總統蔡英文其安全也受關注。捷克參議院外委會主席費雪表示，捷克確保每位受保護訪客獲得妥善的安全防護，並強調「我們已察覺到中國想干預捷克內政的企圖，並已採取應對措施」。

去年3月蕭美琴訪捷期間遭中國外交人員尾隨，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動，引起熱議。

前總統蔡英文也在去年訪問捷克，出席公元兩千論壇（Forum 2000）並發表演說，期間與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等人會面。日前有台灣媒體報導，蔡英文的捷克行同樣受到中國「密切關注」。

對此，捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社書面訪問時表示，「我們國家確保每位受保護訪客獲得妥善的安全防護。這些安全措施都是在經過詳細的威脅評估後實施。這些保護工作都是由受過良好訓練的專業人員執行。」

費雪也分享，30年前他曾在總統府工作時與他們（專業維安人員）共事，至今仍與其中一些人保持聯繫，確信他們始終以高度專業態度履行職責。他強調，「我們已察覺到中國想干預捷克內政的企圖，並已採取應對措施。」

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費雪表示，中國共產黨的領導人不樂見有關中國的議題在議會被討論。毫無疑問，他們正竭盡所能阻止或操控這些討論。捷克的經驗只是其中一個例子。中國駐英國大使鄭澤光至今仍未被允許進入英國國會。顯而易見，許多民主國家都面臨類似的中國干預行為。

費雪表示，我們必須致力於捍衛基於自由與法治的制度防線，議員可以發揮極大的作用，我們可以發聲並監督政府。（編輯：唐佩君）1140703

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