蕭美琴訪捷克遭中方尾隨險釀車禍 民進黨強烈譴責

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（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨今天表示，捷克官方證實為中國策劃「衝撞行動」，對此強烈譴責，要求北京當局應公開道歉、停止類似行為。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

民進黨今天在臉書發文表示，副總統蕭美琴在去年就職前，以副總統當選人身分，前往捷克進行訪問。當時蕭美琴一抵達布拉格，車隊即遭不明車輛尾隨、闖紅燈險釀車禍。事後證實，尾隨車輛的駕駛，竟是中國駐捷克大使館的人員。

民進黨指出，而現在，捷克軍事情報局正式調查證實，這不只是偶發事件，而是中國情報單位預謀策劃的行動，從蕭美琴還沒抵達捷克前就已經啟動，包括人身監視、行程掌握，甚至規劃「對蕭美琴車隊進行衝撞」的示威性行動。

民進黨表示，中國的行為，已構成對民主國家領袖的蓄意恐嚇與人身安全危害，是國安威脅與外交暴力，是極度不文明的行徑。中國的行為，也違反了「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations），挑戰國際社會對外交工作的底線。

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民進黨嚴正指出，任何一位民主國家的民選領袖，遭遇這種等級的恐嚇與威脅，都是對整個國際社會秩序的挑釁。台灣人民不會接受國家領導人出訪時，竟遭中國外交人員密切跟監，甚至有生命危險。更令人憤怒的是，中國相關單位卻默不作聲、裝死到底，視國際規範於無物。

民進黨對於中國的行為表達最強烈的譴責，並要求北京當局公開道歉、立即停止一切針對台灣官員的非法情報與騷擾行動。並呼籲呼籲國際社會共同正視、阻止這類行為。民主國家應當團結一致，向北京發出明確訊號，國與國之間的尊重與安全，不容踐踏；跨國暴力行為，國際將共同反制。（編輯：翟思嘉）1140627