中國策畫衝撞蕭美琴 IPAC：若得逞將構成國家恐怖主義

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）捷克軍情局證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞副總統蕭美琴座車的行動，引國際關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天發表聲明，譴責該行為已跨越底線，險構成「國家恐怖主義」，呼籲各國譴責中國政治暴力。

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。

捷克軍情局近日證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

串聯不同國家和區域議會議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）27日在多個社群媒體平台上發表中英雙語聲明，敦促各國譴責北京的「政治暴力」。

「對中政策跨國議會聯盟」指出，根據軍情局局長巴爾托夫斯基（Petr Bartovský），中國駐布拉格使館的武官部門企圖製造條件，發動「示威式實體攻擊」，具體計畫包括駕駛使館車輛衝撞載有蕭副總統的座車。

連署議員表示，對中國計劃針對蕭美琴發動示威式實體攻擊「深感震驚」。「若計畫得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，這樣的行為本身亦已跨越底線。」

議會聯盟成員譴責，一個在他國策劃「如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。」

聲明表示，聲援蕭美琴副總統，也聲援所有在海外有可能遭受中國國家脅迫的台灣公民。

對中政策跨國議會聯盟最後重申，「台灣的未來應由台灣人民及其代表決定」，並呼籲各國政府「譴責中華人民共和國此等無法接受的行徑。」

據捷克媒體Seznam Zprávy報導，在蕭美琴訪問期間，一名中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故，當時蕭美琴的車隊正好通過市中心路口。

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捷克廣播電台26日發布對這起事件的調查報導，文中指出，這項行動並非偶然，而是中方情報行動的一部分，甚至計劃對蕭美琴進行身體上的接觸和恐嚇。

「對中政策跨國議會聯盟」在調查報告揭露後的第一時間發動連署與聲明，50多位連署議員橫跨各大洲，除歐盟成員國幾乎盡數含括外，還有澳洲、加拿大、烏克蘭、印度、巴拉圭、英國等國議員。（編輯：陳慧萍）1140627