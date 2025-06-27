蕭美琴訪捷克遭中方尾隨險釀車禍 陸委會強烈譴責要求公開道歉
2025/6/27 13:22（6/27 13:48 更新）
（中央社記者吳柏緯台北27日電）副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。陸委會27日表達嚴正抗議並強烈譴責中共惡劣行徑，要求中國應立即出面說明並公開道歉。
蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。
陸委會今天發布新聞稿，強烈譴責中共駐捷克使館人員蓄意攻擊的行為，並要求中國出面說明並公開道歉。
陸委會表示，中共一再罔顧台灣民意，對台灣民主選舉產生的副國家元首籌謀暴力威脅，甚至在正、副總統尚未就職前，即企圖進行恐攻威嚇，不但充分暴露中共政權暴力本質，更證明毫無與台灣民選政府善意溝通的誠意。
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陸委會強調，北京當局應立即就此次違反國際規範、危害人身安全的不文明行徑，向台灣及國際社會公開說明並道歉，承諾停止一切對台灣官員及民眾的騷擾、恐嚇行動。
陸委會呼籲國際共同譴責中共極權擴張，恣意於他國遂行恐怖威脅行動，要求中方遵守、履行國際規範，勿一再成為國際社會的麻煩製造者。（編輯：張淑伶）1140627
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