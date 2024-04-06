蕭美琴訪捷克傳遭中方尾隨 北京對台外交騷擾事件一覽

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（中央社台北6日電）捷克媒體揭露，副總統當選人蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭中國軍事外交人員跟車尾隨。中國近年不僅在國際場域公開打壓台灣，私下動作也不斷，中國外交相關人員多次傳出在海外對台灣外交行動採取跟騷作為甚至動粗，「戰狼變流氓」。

以下是近年中國在海外對台騷擾事件：

副總統當選人蕭美琴訪問捷克遭跟騷

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主任楊雅嚳（Jakub Janda）引述捷克媒體Seznam Zpravy報導，在社群平台X發文指出，「中國軍事外交人員在布拉格騷擾台灣副總統當選人蕭美琴。」

楊雅嚳引述報導寫道，蕭美琴3月中旬應捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）邀請造訪布拉格，當時有捷克警察保護小組在她身旁護衛。

楊雅嚳寫道：「當蕭美琴的車隊從布拉格機場駛往市中心時，一輛車在車隊後尾隨。這輛可疑汽車在十字路口闖了紅燈，幾乎釀成車禍。捷克警察保護小組攔下這輛車，發現駕駛人是『中國駐布拉格大使館軍事部門的一名外交人員』。中國政府的監視『一直跟到她在布拉格的旅館』。」

總統蔡英文過境紐約 中國動員僑民抗議騷擾

總統蔡英文2023年3月出訪中美洲友邦，過境美國紐約時遭到中國動員的僑民抗議騷擾。數週後，美國檢方在紐約逮捕兩名涉嫌運作中國在海外「祕密警察局」的男子。其中，盧建旺是美國福建同鄉會的共同主席之一，曾在蔡總統過境紐約期間帶領僑民參加中方動員的抗議活動。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國司法部2023年4月17日表示，被逮捕的盧建旺和美國長樂公會成員陳金平代表中國公安部，共同在美國設立了第一個海外警察局，地點就在曼哈頓（Manhattan）唐人街地區。

根據網上畫面，蔡總統3月底至4月初出訪，過境美國時遭到中國動員的僑民抗議騷擾，當時盧建旺就現身其中。而美國的中文報紙「世界日報」3月31日曾刊登全版廣告，抗議蔡總統過境美國，列名抗議的百餘個中國海外組織中，「美國福建同鄉會」就排在第10個。

總統蔡英文去年3月30日出席哈德遜研究所在紐約舉辦的頒獎典禮，飯店外聚集一群前來抗議的中國僑民。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月31日

駐斐濟代表處舉辦國慶酒會 遭中國使館人員施暴

駐斐濟代表處2020年10月8日在當地旅館舉行國慶酒會時，有兩名中國外交人員強行闖入、拍照，不肯離去，甚至攻擊台灣駐處人員，事後還到警局反控台方人員動粗。

時任外交部政務次長曾厚仁數天後在立法院外交及國防委員會報告時表示，8日有兩名中國駐斐濟大使館人員先在台灣駐斐濟代表處舉行國慶酒會現場外四處張望，接著短暫離開，並很快回到現場，開始叫囂、企圖強行闖入，台灣駐處人員試圖制止，雙方發生肢體衝突。駐處人員事後並到醫院驗傷。

時任外交部亞東太平洋司司長曾瑞利說，中國大使館人員當時企圖強行拍照蒐證，了解有哪些政要出席台灣駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會。

中華民國自1971年起在位於南太的斐濟設立代表機構，駐斐濟代表處原先正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji），2019年7月在中國施壓下，駐處名稱改為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。（編輯：馮昭/陳慧萍）1130406