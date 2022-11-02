中國駐英領事人員對港人施暴 曾在斐濟毆台灣官員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳洲廣播公司2日獨家披露，在英國對香港民主抗議人士施暴的中國外交人員之一高連甲，兩年前也涉嫌在斐濟毆打台灣官員。（圖取自澳洲廣播公司網頁abc.net.au）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉2日綜合外電報導）澳洲廣播公司（ABC）今天獨家披露，在英國對香港民主抗議人士施暴的中國外交人員之一高連甲，兩年前也涉嫌在斐濟大鬧台灣國慶酒會，毆打台灣官員。

澳洲廣播公司報導，高連甲（Gao Lianjia）是上個月被拍到在中國駐曼徹斯特領事館外，與抗議者打架的4名中國外交官之一。

報導指出，高連甲也是2020年被控在斐濟首都蘇瓦的太平洋大酒店（Grand Pacific Hotel）外襲擊台灣代表的2名中國外交官之一。

根據澳洲廣播公司取得的照片，當時高連甲出現在蘇瓦的太平洋大酒店外，隨即動手打人。

2020年10月6日，台灣外交官在斐濟太平洋大酒店舉行國慶酒會，招待斐濟的政治人物、官員和社區成員。

台灣外交部表示，兩名中國外交官在未受邀情況下，出現在太平洋大酒店的活動，試圖拍攝參加活動的賓客。

外交部表示，台灣官員在會場外勸阻這些中國外交官，卻遭他們暴力相向，一名台灣工作人員遭毆打後，出現腦震盪送醫。

澳洲廣播公司經查證發現，高連甲當時在中國駐蘇瓦大使館擔任一等秘書，是捲入衝突的中國外交官之一。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務研究員史林（Graeme Smith）說，這兩起衝突事件固然不同，但也有些相似之處。

史林告訴澳洲廣播公司：「這兩件事告訴我們，中國的海外代表有使用暴力捍衛中國領土完整性的許可，即使所面對的是抗議者的標語牌和上面裝飾著台灣國旗的蛋糕。」

他說，像高連甲這樣的中國外交官已得到了中國領導人的明確指示，採取更激進和民族主義的立場，特別是在台灣和鎮壓香港等敏感問題上。

「同一位領事在相隔兩年的暴力外交事件中都有份，令人震驚。」

澳洲廣播公司向中國駐斐濟蘇瓦大使館和中國駐英國曼徹斯特領事館就相關事宜尋求置評，皆未收到回應。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111102