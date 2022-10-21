示威遭中使館人員圍毆 掀外交官豁免權問題

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中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原承認16日曾對抗議中共20大的港人施暴，BBC引述律師表示，目前英政府可要求中國召回鄭曦原或驅逐他出境。（路透社）

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（中央社台北21日電）中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原承認16日曾對抗議中共20大的港人施暴，BBC引述律師表示，據「維也納領事關係公約」領事享有外交豁免權，而目前英政府可要求中國召回鄭曦原或驅逐他出境。

中國駐英國曼徹斯特總領事館外16日發生衝突，有在總領事館外抗議中共20大的港人，被拖入領事館內圍毆。

鄭曦原日前接受英國電視台「天空新聞網」訪問，回應是否對在總領事館外抗議的港人施暴時說，相關人士傷害他的國家和領導人，因此這麼做是他的「責任」。

部分英國國會議員要求立即將涉及暴力的中方人員列為「不受歡迎人物」(persona non grata)，並驅逐出境。事件掀起外交豁免權問題。

英國廣播公司（BBC）中文網今天引述一名不願透露姓名的普通法地區執業律師表示，據1961年通過的「維也納外交關係公約」第31條第1款，各國領事都享有外交豁免權，包括任何外交代表，甚至其配偶和未成年子女。

英國和中國都是該公約的締約國。全球192個國家簽署了該公約，英國有2.3萬人因而享有外交豁免特權。

報導解釋，要給予外交豁免權，是基於各國外交代表的職務需要，如「維也納外交關係公約」指出，「確認此等特權與豁免之目的不在於給予個人以利益，而在於確保代表國家之使館能有效執行職務。」

這意味著，為了保障外交代表的工作不受其他國家限制和干涉，因此各國都給予管轄豁免，而這種豁免是以執行公務職權範圍內的行為為限。

不過，有3種情況未必能得到豁免，包括外交代表在當地的不動產相關訴訟，外交代表以私人身份進行遺產相關訴訟，以及公務範圍之外商業活動的訴訟。

英國法院今年7月在一起案件中，判決一位沙烏地阿拉伯外交官無外交豁免權，該起案件涉及他非法剝削一位菲律賓家庭傭人，屬於商業活動範疇。

該名律師又表示，「維也納外交關係公約」第29條也明確規定，外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁，「所以當地警方無論出於什麼理由，都不能逮捕或拘留相關外交代表。」

不過，該公約同時規定，享有外交豁免的人均有尊重接受國法律規章，及不干涉該國內政的義務。這意味著，外交人員雖然不能被起訴，但基於對當地法律的尊重，也需要配合警方調查。

該律師指出，英國政府目前也有3種選擇，包括通過外交途徑正式交涉，表達立場，提出警告；宣布涉事外交人員為不受歡迎人物；以及要求對方國召回相關人員或驅逐出境。

英國外交部此前就事件召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，但是中國使館只派一名官員代替楊曉光前往。

英國外交部聲明指，在會晤中已向中方強調，所有外交官和領事館工作人員都必須遵守英國的法律。

英國外交部負責美洲和海外領地事務的副大臣級官員諾曼（Jesse Norman）曾表示，是否宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」是一個合理的問題，在司法程序結果未明朗前，政府不宜先發行動。

諾曼重申，一旦全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111021