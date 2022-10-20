中國駐英總領事承認對港人施暴 聲稱出於職責

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原接受英國電視台「天空新聞網」採訪、回應是否對16日在總領事館外抗議的港人施暴時說，相關人士傷害他的國家和領導人，因此這麼做是他的「責任」。

當記者詢問，難道這也包括拉扯抗議人士的頭髮，鄭曦原坦率重申「是啊」，他認為任何外交官遭遇類似狀況，都會出於職責這麼做。他宣稱，抗議人士威脅領事館人員的生命安全。

鄭曦原的說法相當於承認施暴。頭髮遭拉扯的是在英港人組織「捍衛港人陣線」成員Bob Chan。

Bob Chan昨天出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在倫敦舉行的記者會，分享他的經歷。他說，對中國駐外機構人員在英國境內行使暴力感到「震驚」，中方的行為非常「野蠻」。

Bob Chan遭施暴後被送醫治療，在醫院待了一個晚上。他說，他的身體和精神都受創，背部疼痛讓他至今無法正常坐立，晚上會作惡夢，且十分擔心家人安危。

中共20大在北京登場當天，約60名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，突然數名人士自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領館區圍毆，幸獲趕赴現場的英國員警救出。遭圍毆的同樣是Bob Chan。

近日廣為流傳的現場畫面顯示，鄭曦原當天不僅旁觀，且參與了暴力衝突過程。

鄭曦原昨天接受平面媒體「曼徹斯特晚間新聞」（Manchester Evening News）採訪時承認他是其中一位自領事館走出的人，但宣稱自己是「遭捲入」暴力衝突。

他在給大曼徹斯特地區警方的聲明指出，港人的抗議口號和道具極度冒犯，顯然意在挑釁。抗議口號包括「天滅中共」、「賀佢老母」，道具則有脖子遭繩索套住的中國國家主席習近平畫像。

鄭曦原昨天晚間接受「天空新聞網」（Sky News）專訪時先是宣稱，他「未攻擊任何人」、他的舉措「平和」，但當記者指出這與事實不符、鄭曦原拉扯了抗議人士頭髮，鄭曦原很快回應「對啊，那個男子，因為他傷害了我的國家和領導人」。他提到，領事館也有人員遭抗議港人施暴。

他宣稱曾「非常禮貌地」請港人將不雅的抗議布條自領事館柵欄移開，但遭拒絕，且自己隨後也遭攻擊，卻未獲警方保護，只好採取行動「自保」。

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不過，中國外交官員大剌剌在其他國家境內展現暴力威權作風，自16日事發以來持續引起英國國會及民間關注。外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，和平抗議民眾遭施暴「令人無法接受」（unacceptable）。英國外交部已召見代大使鄭澤光行使職權的中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律、強調英國致力維護民眾和平抗議的權利。

部分國會議員要求即刻宣告涉入暴力的中方人員為「不受歡迎人物」（persona non grata），並驅逐出境。（編輯：林憬屏）1111020