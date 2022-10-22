曼徹斯特領館施暴案 英政府：可要求中方放棄豁免權

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）中國駐曼徹斯特總領事館對港人施暴案持續獲英國政壇關注。英國外交部官員說，一旦警方確認有理由指控領事館官員涉案，英方預期中方將放棄相關官員外交豁免權，否則會有外交後果。

中國共產黨第20次全國代表大會在北京登場當天，約60名旅英港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領館區圍毆，幸獲趕赴現場的英國員警救出。

中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原19日接受英國電視台「天空新聞網」（Sky News）採訪時承認參與暴力衝突過程、拉扯其中一名港人的頭髮，但堅稱這麼做是他身為外交官的「責任」。

部分議員要求宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」（persona non grata），並驅逐出境。

繼下議院外交委員會新任主席克恩斯（Alicia Kearns）18日在國會首度針對曼徹斯特領事館暴力事件提出緊急質詢後，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）20日提出緊急質詢，要求外交部對鄭曦原的行為表達立場。

出席答詢的副大臣級官員諾曼（Jesse Norman）首先說明外交部處理流程，表示17日即向中國大使館表達嚴正關切，強調所有駐英外交人員與領事館職員都必須尊重英國法規。18日，代大使鄭澤光行使職權的中國駐英臨時代辦楊曉光應外交大臣柯維立（James Cleverly）召見前往英國外交部，與司長級官員會面。

針對部分議員多次質疑為何不即刻召見大使鄭澤光，諾曼說，鄭澤光目前不在英國，召見臨時代辦符合外交儀節。

他提到，儘管外交部仍在等候警方提供進一步調查細節，他已要求英國駐中大使向中國外交部傳達英方對總領事館職員行為的深重關切。

諾曼強調，一旦警方確認有理由指控領事館官員涉案，英方預期中方將放棄相關官員外交豁免權，否則將面臨外交後果。

至於史密斯、克恩斯等議員主張，英方應分別透過外交及司法管道處理領事館暴力事件、不宜混淆事件的政治與司法層面，也就是必須向北京清楚展現英方的政治意志，並對具外交豁免權、無法被刑事起訴或逮捕的外交人員，採取宣告為「不受歡迎人物」及驅逐出境等制裁措施，諾曼表示，他同意外交及司法管道的區別，但就算如此，「我們仍必須進行事實認定」。

諾曼說，一旦警方調查確認有刑事犯罪事實，「就會有外交後果」。

克恩斯追問何謂「外交後果」，諾曼回應，政府將檢視各種可能的選項，預計下週就能向國會報告新進度。

諾曼說，雖然許多人認為犯罪事實已成立，但這還達不到政府的認定標準。至於鄭曦原聲稱施暴是他的「職責」，諾曼說，這樣的言論荒謬到不需要評論。（編輯：郭中翰）1111022