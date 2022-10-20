遭中駐英領館人員圍毆港人：台灣人絕對可能是下一個

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）中國駐曼徹斯特總領事館16日發生和平抗議港人遭暴力相向事件，被拖入領館區毆打的港人Bob Chan今天對中央社示警，類似的事件「絕對有可能發生在台灣人身上」。

Bob Chan去年3月來到英國，目前以技術工人為業。他今天出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在倫敦舉行的記者會，會後接受中央社記者專訪。

IPAC串連約30國、超過200名國會及歐洲議會（European Parliament）議員，以強力批判中共違反人權、自由等原則著稱，致力於行動倡議。

Bob Chan告訴中央社，他的遭遇絕對有可能在台灣人身上再現。他想對台灣民眾說：「『加油』、不要因為被打壓就灰心。」

他知道部分留在香港的港人因為受不了政治高壓環境而選擇結束自己的生命，他希望台灣人不會有類似的境遇。

「香港已經不安全了」。Bob Chan坦言很慶幸來到英國，也感謝英國提供讓他安身立命的機會。正因為在英國有自由、民主、法治，他更要用力為港人發聲。

2020月6月30日，北京強推的香港「國家安全法」生效，內容踐踏人身、言論出版、集會結社等自由與權利，中國政府相當於片面毀棄1984年與英國針對香港主權移交簽署的聯合聲明。

此外，2005年3月施行的中國「反分裂國家法」將台灣納入管轄範圍，在海外、特別是在中國活動的台灣民眾若言行不符合北京的「一中原則」，有可能遭藉故迫害、拘捕。

根據現場影像紀錄，約60名旅英港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，突然數名人士自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領館區圍毆，幸獲趕赴現場的英國員警救出。

遭圍毆的就是Bob Chan。他今天在記者會透過口譯表示，據他所知，他是當天唯一遭施暴的港人。至於為何遭施暴者「挑選上」，他推測，因為他是距離領事館柵欄最近、試圖阻擋抗議道具遭奪走的人。

Bob Chan說，他當時緊抓柵欄，忍受遭數名施暴者拳打腳踢，最後撐不下去就被拖進領館區。

他強調，他絕非中方宣稱的試圖闖入；事實上，他對英國境內發生這種事感到「震驚」，中方的行為非常「野蠻」。

根據大曼徹斯特地區警方的聲明，Bob Chan當天被送醫治療，在醫院待了一個晚上。他今天說，他不只身體多處受創、尤其背部疼痛讓他至今仍無法正常坐立，精神更大受影響，有時晚上會作惡夢、夢見親人「出事了」。

外界推測衝突發生當天從背後使力拉扯他頭髮的是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。Bob Chan坦言，由於對方是從背後襲擊、面戴口罩，他無法百分之百確定。

Bob Chan是在英港人組織「捍衛港人陣線」成員。他強調，中國當局打壓的力道越大，港人就該加倍努力行使應得的自由與權利。至於對英國政府目前的處置措施是否滿意，Bob Chan告訴中央社，「說不上滿意，希望可以再強硬一點」。

英國外交部昨天召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律、強調英國致力維護民眾和平抗議的權利。中國駐英大使鄭澤光當天不在英國；與楊曉光會晤的是英國外交部司長級官員。

大曼徹斯特地區警方今天表示正積極處理案情相關證據與說法，稱這項「複雜而敏感」的調查工作有「千絲萬縷」，因此需要時間。

主持IPAC記者會的前保守黨黨魁、IPAC共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）今天再度對政府應對不足、直到18日才被國會以「緊急質詢」逼著勉為其難向議員作說明，大表不滿。

他指出，外交人員具外交豁免權，無論檢警調查判定結果為何，英國政府終究無法起訴鄭曦原等人，因此官方所謂「堅守法治原則」、在等待檢警結論出爐之餘視情況採取行動的立場，難以服人。

史密斯說，英方應向中方清楚表達，若不遵守英國法律，就會被驅逐出境，鄭曦原也不例外。政府或許擔憂引發中方報復，但英國必須堅持做正確的事，否則其他國家都將看見英國的軟弱。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

IPAC成員、上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）指出，指認施加暴力者一點都不難，他昨天晚間在上議院質詢期間就列舉了包括鄭曦原等共4名涉入暴力衝突的總領事館官員，這些人的照片和姓名都能在網路上找到並用於比對。他呼籲政府即刻宣告相關人士為「不受歡迎人物」（persona non grata）並驅逐出境。

選區在曼徹斯特的工黨籍國會議員、IPAC成員阿夫扎爾．汗（Afzal Khan）則說，中國如今在英國土地大剌剌施展「戰狼外交」。他重申昨天在下議院對外交部的要求，即宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」，並採取措施保護旅英香港民主運動人士安全，「政府最少必須做到這些」。（編輯：周永捷）1111020

中國駐曼徹斯特總領事館16日發生和平抗議港人遭暴力相向事件，參與「對華政策跨國議會聯盟」的英國國會議員保守黨籍史密斯（左2）及工黨籍阿夫扎爾．汗（左1）19日與受害港人Bob Chan（右2）在倫敦召開記者會，呼籲政府對中方更強硬。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年10月20日