反送中香港理大衝突被捕者 8人暴動罪成

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（中央社記者張謙香港11日電）香港8名「反送中」運動支持者因參與反送中期間的理工大學衝突，昨天被法院判處暴動罪成，預定本月底判刑。

2019年中「反送中」演變成警民激烈衝突，期間有大批學生參加；11月中左右，九龍理工大學遭示威者和學生占據，防暴警察在外包圍，雙方不時發生暴力衝突，事件到月底才結束。

警方其後公布，在事件中拘捕了1377人，當中只有46名理大學生；被捕者中，810人離開理大時被捕，其餘在理大外圍及周邊被捕。

本地區域法院昨天判處8名被捕者暴動罪名成立，全部還押看管，等待月底判刑。

理大衝突發生後，不少港人響應號召，前往理大聲援被包圍的示威者和學生，他們帶著口罩、手套、防毒面具、易燃物品及攻擊性武器等，但許多人在接近理大時已被捕。

法官昨天裁決時指出，8名被告曾走進暴動範圍四周大樓躲藏，這些大樓內有示威者棄置的大批裝備，而事發時已是凌晨3時，只有有意圖參與暴動的人才會接近堵路和引爆汽油彈的暴徒，因此裁定各人罪成。

8名被告是楊淑珍、許卓玲、梁展榮、張啟鏗、彭紹軒、何國棟、何可珊及李駿軒。（編輯：周慧盈）1111011